Bütçeye ceza, harç ve vergi yağacak

TÜİK’in Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte yeni yılda bazı vergiler ile harç ve ceza tutarlarının belirlenmesinde kullanılan 'Yeniden Değerleme Oranı' (YDO) belli oldu. 12 aylık ortalamalara göre gerçekleşen üretici fiyat endeksi (ÜFE) olarak tanımlanan ve gelecek yılın vergi, harç ve cezalardaki zamları belirleyecek olan YDO yüzde 25,49 oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca Resmi Gazete’de ilan edilmesiyle oran kesinleşecek.

Cumhurbaşkanının vergi ve harçlarda bazılarında oran, bazılarında ise tutarları artırma ve indirme yetkisi bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususunun gündemlerinde olduğunu söyledi.

Buna göre yargı harçları, tapu kadastro harçları, noter harçları, vergi yargısı harçları, konsolosluk harçları, gemi ve liman harçları, diploma harçları ve trafik harçları YDO kadar artırılacak.

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCINA YİNE ZAM GELECEK

Eylül ayında artırılan damga vergisi tutarları, yılbaşında YDO oranında yeniden zamlanacak. 2026 yılında Hazine’nin kasasına 313 milyar 381 milyon TL tutarında damga vergisi geliri girmesi bekleniyor.

Yine Eylül ayında Cumhurbaşkanı Kararı ile 710 TL’den 1.000 TL’ye yükseltilen yurt dışı çıkış harç tutarı da YDO kadar, artırılacak. 1 Ocak 2026’dan itibaren 1.250 lira olacak. 2025 yılının başında 710 lira olan yüzde 76 artışla 1.250 liraya yükselmiş olacak. 2026 bütçe teklifinde yurtdışı çıkış harçlarından 15 milyar 170 milyon lira tutarında gelir hedefi yer alıyor.

MTV hesabında kullanılan matrah değerleri de 2026'da yüzde 25,49 oranında artacak. Yıl başından itibaren devreye girecek yeni MTV oranlarına göre 1 Ocak 2018 sonrası trafiğe çıkan 1-3 yaş aralığındaki araçların en düşük MTV tutarı 6 bin 66 TL olacak. Aynı yaş aralığındaki otomobillerde en pahalı MTV tutarı ise 289 bin 503 TL olacak. Bütçe teklifine göre 2026 yılında 138 milyar 306 milyon lira tutarında MTV geliri bekleniyor.

848 MİLYAR LİRA HARÇ VE PARA CEZASI HEDEFİ

Bütçe hedeflerine göre 2025 yılında 282 milyar 538 milyon lira olması beklenen harç gelirinin 2026 yılında yüzde 62,66 artırılarak 459 milyar 574 milyon liraya çıkacak. 2025 yılı gerçekleşme tahminine göre yüzde 28,5 oranında artırılan para cezası gelirlerinin de toplamda 388 milyar 966 milyon lira olması bekleniyor. Gelecek yıl Hazine'nin harç ve para cezalarından toplamda 848 milyar 540 milyon lira gelir elde etmesi planlanıyor.

ÜCRETLERDE GELİR VERGİSİ TEHLİKESİ

Asgari ücret zammı için beklentiler yüzde 20 civarında yoğunlaşırken diğer ücretlerinde asgari ücret oranında zamlanması bekleniyor. Ücretlileri yakından ilgilendiren gelir vergisi dilimleri de YDO’ya göre belirleniyor.

Vergi dilimleri yüzde 25,49 oranında artırılırsa 1 Ocak 2026 itibarıyla ilk vergi dilimi 198 bin TL olacak. Ayrıca cumhurbaşkanının bu tutarı yüzde 50’ye kadar artırma yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı yüzde 50 artırma yetkisini kullanırsa ilk vergi dilimi 297 bin liraya çıkarak ücretli lehine artabilir.

2026 bütçe teklifinde gelir vergisi açısından 2025 yılında hedeflenen tutarın, 2026 yılında yüzde 65,42 oranında artması öngörülüyor. Gelir vergisinde özellikle çalışanlardan, faiz gelirlerinden, iş yeri kiralamalarından kesilecek stopaj tutarının yüzde 66 oranında artırılması bekleniyor. 2026 yılında 3 trilyon 287 milyar 389 milyon lira ücretlilerden kesilecek gelir vergisi geliri hedefleniyor.

Bütçe gelir vergisinde beklenen artışın cumhurbaşkanının yüzde 50 artırma yetkisini kullanmayacağına işaret ediyor. Bu da çalışanların daha erken üst vergi dilimine girmesi ve daha fazla vergi ödemesi anlamına gelecek.