Bütçeyi sekiz ayda tüketti

AKP iktidarının toplumsal yaşamı dinselleştirme politikaları, bütçe verilerine de yansıdı. 2024 yılının Ocak-Ağustos dönemine yönelik bütçe verileri, iktidarın tercih ve yönelimlerini açığa çıkardı. Din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için açılan merkezi bütçe kasası, kritik alanlar için adeta kapandı.

2023 yılında 46 milyar 616 milyon 214 bin TL kaynak kullanılan din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için 2024’ün Ocak-Ağustos döneminde kullanılan kaynak, 65 milyar TL’ye dayandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan merkezi bütçe verileri, din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için hemen her ay milyarlarca lira harcandığını ortaya koydu.

KADIN VE UZAYA BÜTÇE AYIRMADILAR

Din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için harcanan 64,4 milyar TL’ye karşın uzay ve havacılık için harcanan paranın düşüklüğü dikkati çekti. Merkezi bütçeden uzay ve havacılık için 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde kullanılan toplam kaynağın 1 milyar 555 milyon 724 bin TL olduğu bildirildi. İktidar, uzay ve havacılık için ayrılan 4 milyar 83 milyon 808 bin TL’lik bütçenin yalnızca yüzde 38’ini kullandı.

Benzer bir tablo, “Kadının güçlenmesi” kalemine yönelik verilerde de yaşandı. Buna göre, kadının güçlenmesi hedefi için Ocak-Ağustos 2024 2 döneminde kullanılan toplam kaynak yalnızca 2 milyar 487 milyon 775 bin TL ile ifade edildi.

HER AY MİLYARLARCA TL

Merkezi bütçeden din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için 2024 yılına 79 milyar 718 milyon 344 bin TL ayrıldı. Din hizmetleri ve yaygın din eğitim için ocak-ağustos döneminde harcanan para ise 64 milyar 434 milyon 469 bin TL oldu. Ağustos ayı itibarıyla 65 milyar TL’ye dayanan toplam harcama, bazı aylara göre ise şöyle sıralandı:

• Ocak: 9 milyar 605 milyon 675 bin TL

• Şubat: 7 milyar 41 milyon 978 bin TL

• Mart: 7 milyar 332 milyon 142 bin TL

• Nisan: 7 milyar 329 milyon 215 bin TL

• Mayıs: 7 milyar 311 milyon 918 bin TL

• Haziran: 7 milyar 304 milyon 142 bin TL

• Temmuz: 8 milyar 757 milyon 63 bin TL

• Ağustos: 9 milyar 752 milyon 337 bin TL