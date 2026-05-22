Butlan kararı ardından tüm personel göreve çağrıldı: Ankara Emniyeti’nde izinler iptal edildi

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararının ardından Ankara’da güvenlik önlemleri artırıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde alınacak tedbirler kapsamında personelin haftalık ve yıllık izinlerini iptal etti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin verdiği kararla, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki 38. Olağan Seçimli Kurultayı’nın “mutlak butlan” nedeniyle iptaline hükmedildi.

Mahkeme ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına; kurultay öncesi Genel Başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin ise karar kesinleşinceye kadar göreve iadesine karar verdi.

Kararın, Türkiye siyasi tarihinde bir ilk olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.

Kararın ardından CHP yönetimi partililere “baba ocağına sahip çıkma” çağrısı yaptı. Çağrının ardından çok sayıda partili CHP Genel Merkezi önünde toplanmaya başladı.

TÜM PERSONEL GÖREVE ÇAĞRILDI

Yaşanan gelişmeler üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün güvenlik tedbirlerini artırdığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre, zorunlu haller dışında daha önce onaylanan izin belgelerinin iptal edildiği belirtildi.

Ankara Emniyeti’nin talimatıyla tüm personelin göreve çağrıldığı öğrenildi.