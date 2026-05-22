Butlan kararı Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi: İcra heyeti CHP'ye geliyor

İcra Müdürlüğü heyeti, İstinaf kararını tebliğ etmek üzere CHP Genel Merkezi'ne geliyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi’nce görevlendirilen icra memurları, mahkemenin 38. Olağan Kurultay'a ilişkin verdiği mutlak butlan kararının tebliği için CHP Genel Merkezi’ne gelecek.

CHP'den Murat Emir, Gökçe Gökçen ve Gül Çiftçi'nin de aralarında bulunduğu bir ekip genel merkez kapısında icracıları bekliyor.

Gül Çiftçi 'İcracıları yukarı davet edecek misiniz?' sorusu üzerine "Tanımadığımız bir kararı getirenleri yukarı davet etmemizi bekliyor musunuz" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA TEBLİĞ EDİLDİ

Mahkemenin görevlendirdiği icra memurları, Kemal Kılıçdaorğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, dün CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme tedbir kararı vererek mevcut CHP yönetiminin de görevden uzaklaştırılmasına hükmetmişti.