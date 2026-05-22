Butlan kararı Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi: İcra heyeti CHP'ye gitmekten vazgeçti

İstinaf kararını tebliğ etmek üzere İcra Müdürlüğü heyetinin CHP Genel Merkezi'ne gelmesi bekleniyordu. Ancak kararı Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ eden heyet bundan vazgeçti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi’nce görevlendirilen icra memurlarının, mahkemenin 38. Olağan Kurultay'a ilişkin verdiği mutlak butlan kararının tebliği için CHP Genel Merkezi’ne geçmesi bekleniyordu.

CHP'den Murat Emir, Gökçe Gökçen ve Gül Çiftçi'nin de aralarında bulunduğu bir ekip genel merkez kapısında icracıları bekliyordu.

KILIÇDAROĞLU'NA TEBLİĞ EDİLDİ

Mahkemenin görevlendirdiği icra memurları, Kemal Kılıçdaorğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti.

Kurultay'a yönelik davayı açan Lütfü Savaş'ın avukatlarından Onur Yusuf Üregen şu açıklamayı yaptı:

"Karar ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. Bundan sonra partinin iç işleyişine yönelik. Kemal Kılıçdaroğlu’na hayırlı olmasını diliyorum. Görev tebliğ edildi. Partimizin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur."

"GENEL MERKEZ'E GİDECEK"

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez ise şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu Genel Merkez’e gidecek. Bugünkü yapılan prosedür. Görevi başlamıştır. Bundan sonra Türkiye’nin sorunlarına dair temiz siyaset başta olmak üzere ilgilenecektir. Toplumun sorunlarına çözüm üretmek için çalışacak.

Sayın Genel Başkan bütün arkadaşlarıyla istişare ediyor. Gerginliğin tarafı değildir. Olmayacaktır.

Şu anda planlanmış bir görüşme yok. CHP’yle ilgili kesin bilgileri ve kararları basına bilgi geçilecektir. Bir tane CHP var. CHP’nin şu an genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur."

"USULSÜZ TEBLİGAT"

CHP'li Gül Çiftçi ise "Bir anda vazgeçtiler. Kılıçdaroğlu'nun ofisine gitmişleri. Usulsüz kararın tebligatı da usulsüz olur" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, dün CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme tedbir kararı vererek mevcut CHP yönetiminin de görevden uzaklaştırılmasına hükmetmişti.