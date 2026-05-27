‘Butlan ve sultan’ ittifakına geçit yok

Mutlak butlan ve CHP Genel Merkezi’nin polis müdahalesiyle boşaltılmasının ardından düzenlenen İzmir mitingine polis müdahalesi ve yüzbinlerin coşkusu damga vurdu.

CHP’nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel’in İzmir’de buluşma çağrısı yapmasının ardından Cumhuriyet Meydanı, sabahın erken saatlerinde barikatlar ve TOMA’larla ablukaya alındı. Polis, miting alanındaki yurttaşlara tazyikli suyla müdahale etti.

Havaalanında konuşan Özgür Özel "Halkla hareket edenlerin coşkusu hiçbir şekilde engellenemez. İzmirliler neredeyse orada selamlaşıp bayramlaşırız" dedi. Daha sonra alana gelen Özel, "Bu partinin iktidar yürüyüşünü durduracak hiçbir uzlaşmanın içine girmem, kimseyle pazarlık etmem, bir arkadaşımı satmam, ben bu yoldan dönmem!" vurgusunda bulundu.

Özel daha sonra çevredeki yurttaşlarla birlikte CHP İzmir İl Başkanlığı’na yürüdü.

CHP’de genel başkan değişiminin yaşandığı 38. Olağan Kurultay hakkında ‘mutlak butlan’ kararı verilmesinin ardından CHP’nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, İzmir’e geldi. Özel’in yurttaşları saat 12.00’de Cumhuriyet Meydanı’na çağırması üzerine ilk olarak mitinge 1 saatten fazla vakit varken Cumhuriyet Meydanı kapatıldı. Mitingin engellenmesi için alana çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA getirildi, barikat kuruldu.

Yurttaşlar ise ablukaya rağmen miting alanına gelmeye devam etti. Miting alanına gelen CHP’liler, "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Hain Kemal", "Seçilmiş başkan Özgür Başkan", "Direne direne kazanacağız" ve "Özgür Başkan özgür Türkiye" sloganları attı.

SERT MÜDAHALE

Mitinge katılmak için toplanan kalabalığın alana girmesini engelleyen polis, yurttaşlara tazyikli suyla müdahale etti. Bu sırada bir yurttaş tazyikli su sıkan TOMA’nın üzerine çıktı. Mitinge gelmeden önce İzmir’de havaalanında kısa bir açıklama yapan Özgür Özel, daha sonra alana geldi.

Özel, kalabalık tarafından "Özgür Başkan" sloganlarıyla karşılandı.

Alanın barikatlarla kapatılmasının ardından Özgür Özel, beraberindekilerle birlikte CHP İzmir İl Başkanlığı’na doğru yürümeye başladı.

Yürüyüşe çevredeki yurttaşlar da katıldı.İzmir Valiliği, mitingin Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması talebini reddetti. Valiliğin, meydana ‘kısıtlı sayıda kişi alınabileceği’ gerekçesiyle miting için Gündoğdu Meydanı’nı işaret ettiği belirtildi. CHP tarafı ise miting adresinde değişiklik yapılmayacağını bildirdi.

Özel, daha sonra İzmir’de polis engeline rağmen miting düzenledi. Mitingde mutlak butlan kararına tepki gösteren Özel, "Erdoğan şöyle bir formül bulmuştur; CHP’nin başına mutlak butlan, Türkiye’nin başına mutlak sultan! Buna izin vermeyeceğiz" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrı yapan Özel, "2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum. 2 milyon CHP’li, genel başkanı seçsin" ifadelerini kullandı.

yürüyüş durmayacak

Özel, Gündoğdu Meydanı’nın yanındaki Cumhuriyet Bulvarı’nda yaptığı konuşmada mutlak butlan kararına tepki göstererek, "Tayyip Erdoğan şöyle bir formül bulmuştur; CHP’nin başına mutlak butlan, Türkiye’nin başına mutlak sultan! Buna izin vermeyeceğiz. Mutlak butlan ile mutlak sultan ittifakına geçit vermeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunan Özel, "Kemal Bey’e 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum. Bir pazar günü elinde üye kartıyla 2 milyon üye oy kullanacak. Orada seçilen genel başkanı bütün Türkiye kabul edecek. Sonrasında el ele, davulla zurnayla bir kurultay yapıp 2 milyon üyenin seçtiğini resmi genel başkan yapacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu’na seslenen Özel, "Partiyi 47 yıl sonra birinci parti yaptık. Bu kötülüğü yapmayın. Bu kötülüğü yapmayın. Partiyi bölmeyin, iktidar yürüyüşünü durdurmayın. 2 milyon üyeye soralım, kimi seçerlerse hemen kurultayı yapalım" ifadelerini kullandı. Özgür Özel, "Bu partinin iktidar yürüyüşünü durduracak hiçbir uzlaşmanın içine girmem, kimseyle pazarlık etmem, bir arkadaşımı satmam, ben bu yoldan dönmem!" vurgusunda bulundu.

DARBE YAPIYORLAR

Özel, şu ifadeleri kullandı: Şu anda bir ve bütün olması gereken, tek parça olması gereken CHP, Saray’ın talimatıyla iki parça haline gelmiştir. İki parçadan bir tanesi atanmış CHP’dir. Ve atanmış CHP; işgal edilen, polis baskıyla ele geçirilen Genel Merkezimizdedir. Diğerleri ise seçilmiş CHP’dir ve işte bu meydandadır, bu meydandadır. Buradan açıkça ifade etmek gerekir. Bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir iç meselesi değildir. Bunu böyle gören aldanır.

Bu milleti aldatır. Bu mesele benimle Kemal Bey arasında da değildir. Bu mesele milletle Tayyip Erdoğan arasındadır. Yapılan iş CHP’yi bölmek, CHP’nin imkanlarına el koymak, her hafta iki miting yapan, bugüne kadar 110 tepki mitingi yapan, 105 yerel seçim mitingi yapan, 40 kez tematik mitinglerle halk buluşmalarıyla meydanları dolduran, toplam 265 kez meydanlarda rekorlar kıran, enerjisi yüksek, genci çok, kadını çok her yaştan üyesiyle iktidara koşan partiyi durdurmaktır.

Esas mesele Recep Tayyip Erdoğan bu yenilenen, güçlenen, iktidara yürüyen partinin Cumhurbaşkanı adayını hapse atarak, Ekrem Başkanımızı hapse atarak partiye el koymak, partiyi iyi yönetilmeyen, kendisi için en avantajlı şekilde seçimi kaybedecek bir hale sokmaya çalışmasından ibarettir.

Özgür Özel İzmir’in ardından meleketi Manisa’ya geçti. Burada da on binlerin katılımı ve coşkusuyla miting düzenleyen Özel, "Saray ile butlancılar anlaştı. Anketlerde hep birinci partiyiz Seçim olsa yüzde 60’la kazanırız" dedi. Öte yandan ülkenin başka noktalarında da protestolar dün de devam etti.

Kılıçdaroğlu’nun başvurusu onaylandı



CHP’de genel başkan değişiminin yaşandığı kurultay hakkında verilen ‘mutlak butlan’ kararının ardından tekrar genel başkan ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun dilekçesi kabul edildi.



Seçimle görevlerini kaybeden PM ve YDK üyeleri de mahkeme kararıyla geri gelecek. Kılıçdaroğlu’nun son PM’sinde yer alan bazı isimler görevlerine geri dönemeyecek.



2023 yılında listede olan Onursal Adıgüzel cezaevinde tutuklu bulunuyor. Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Hasan Baltacı ve Candan Yüceer, belediye başkanı olmaları sebebiyle 60 kişilik PM’de yer almayacak.



