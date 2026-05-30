Butlancı CHP’li vekilden TGRT’ye teşekkür: Bu süreçteki emeklerinizden dolayı, iyi ki varsınız…

İstinaf mahkemesinin ‘mutlak butlan’ kararıyla CHP’ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, yandaş TGRT’ye ve Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e teşekkür etti.

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi’ne polis marifetiyle girebilen Kılıçdaroğlu ve taraftarları, bugün genel merkez önünde bayramlaşma etkinliği gerçekleştiriyor.

Bayramlaşma etkinliğini beklerden yandaş TGRT’ye konuşan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, kanala övgüler dizerek teşekkür etti.

Mutlak butlan kararını ilk kez duyuran ve Kılıçdaroğlu ile sık sık görüşen TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in sunuculuğunu yaptığı yayında konuşan Polat, “Bu süreçteki emeklerinizden dolayı size ve sizin ekibinize özellikle teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız” dedi.

Gazeteci Onur Öncü, Polat’ın bu anlarının videosunu kişisel X hesabından paylaştı.