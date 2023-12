“Bütün akademisyenler iade edilene kadar mücadele sürecek”

İhraç edilen akademisyenlerin birçoğu hala göreve iade edilmedi. Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Üniversiteler Şubesi Başkanı Lülüfer Körükmez hak ihlallerinin son bulmadığını, hukuk mücadelesinin sürdüğünü vurguladı.

BİRGÜN EGE

“Bu Suça Ortak Olmayacağız!” başlıklı bildiriyi imzaladıktan sonra ihraç edilen Dr. Lülüfer Körükmez, Dr. Serdar Tekin ve Dr. Erkin Başer mahkeme kararıyla göreve iade edildiler. ‘Barış Akademisyenleri’ üzerindeki hak ihlalleri son bulmazken, hukuk mücadelesi sürüyor.

Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Üniversiteler Şubesi açıklama yaparak, sürecin hukuki, idari ve akademik boyutlarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Üniversiteler Şubesi Başkanı Lülüfer Körükmez, “Mahkemelerin olumlu kararlarının yanı sıra ret kararlarının altını çizmek istiyoruz. İade kararlarından sonra tekrar yürütmeyi durdurma veya istinaf yoluyla tekrar akademisyenler görevlerinden ediliyor. Her bir ret kararı, her bir yürütmeyi durdurma kararı hak ihlallerini devam ettiriyor. Kamuoyunda yoğunluk olarak ‘Barış Akademisyenleri’ artık işine döndü ve bu mesele çözüldü diye bir kanı var. Ancak bu böyle değil. Türkiye'de şu ana kadar 158 iade 156 ret kararı verildi ve yetmişten fazla karar henüz bekleme sürecinde. İade edilenlerin 49’u göreve başlayabildi. Yani aslında şu anki iade kararları da ara kararlar. Nihai kararlar değil. Bu mesele çözülmüş ve hukuki olarak nihayete ermiş değil. Bunun altını çizmek istiyoruz ve dolayısıyla da ihlaller devam ediyor. Aynı zamanda ihraç sürecinde sendikanın ihraç edilmiş akademisyenler ve diğer emekçilere olan desteğinin ne kadar önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu sürecin elbette ki bütün iade edilen akademisyenler ve üniversitenin asli görevlerine yani bilim, emek ve eğitimin olması gerektiği biçimiyle devam etmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“BİRİNCİ GÖREVİMİZ YANLIŞA YANLIŞ DEMEKTİR”

Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü’ndeki görevine iade edilen Dr. Serdar Tekin, “Biz üniversiteye geri dönüyoruz ama nereye geri dönüyoruz sorusu gerçek bir soru. Çünkü bıraktığımız yere geri dönmüyoruz. Üniversiteye elbette bunun uzun bir arz alanı olmakla birlikte kendi ihracımıza vesile olan ‘Barış İçin Akademisyenler’ vakasından itibaren dahi baksak son 8 yılda yaşananlar Türkiye'de üniversite kurumuna bir tür deli gömleği giydirilmesiyle sonuçlandı. Şimdi bu döndüğümüz yerde bizi ne bekliyor? Bir kere oradaki insan profili açısından ne bekliyor? Üniversitede bu durumu gören ve bu durumun olmaması gerektiğini, üniversitenin böyle var olamayacağını gören insan sayısı az değil. Aklı başında epeyce insan var. Bunu görüyorlar ama çok az kişi konuşuyor. Çok az kişi eleştiriyor. Çok az kişi doğruya doğru yanlışa yanlış diyor. Göreve iade edildiğimiz söyleniyor. Birinci görevimiz bu ortama uyum sağlamamaktır. Birinci görevimiz doğruya doğru, yanlışa yanlış demektir. Zulme zulüm şiddete şiddet, barışa barış demektir” diye konuştu.

Birinci derece mahkemeden göreve iadesi reddedilen Nilgün Toker, şunları dile getirdi: “İhraç edildiğimizden ve akademisyen kalmayı başarabildiğimiz tüm dayanışma ağlarına teşekkür ediyorum. ‘Barış Akademisyenleri’ davası baştan beri bizim bir kolektif irade oluşturmamızı engelleyecek şekilde organize edildi. Hepimiz aynı eylemi yaptık. Aynı fiili gerçekleştirdik. Hepimiz hep beraber barış istedik. Eylemimiz aynı, irademiz ortak ama asla bu aynı olana aynı şekilde davranılmadı. Bu tabii rejimin bir karakteri. Burada yapılmak istenen şey hani bir kolektif davranışı geliştirmemizi engelleyecek her türlü mekanizma çalıştırıldı. Bu her türlü muhalefet ve direnç alanında böyle yapıldığı gibi. Şimdi bu mesele bitmedi diyoruz. Bu mesele sadece göreve iadeyle de bitmiyor. Belirsizlik yaratma kapasitesi güçlü olan bu devlet, bu yeni rejim her noktada belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Yani ne iade olanın ne ret olanın ne yürütmeyi durdurma alanın, ne onay alanın hiç kimsenin durumu belli değil. Ama belirli olan bir şey var. Bizim barış irademiz hala net ve burada durmaktadır.”

Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki görevine iade edilen akademisyenlerden olan Dr. Erkin Başer, “İzmir'de devlet üniversitelerinde çalışanların yarısının iade edildiğini, yarısının edilmediğini görüyoruz. İzmir’de 21 kişinin ancak 11’inin göreve döndüğünü görüyoruz. Mahkemeler olayı şahsileştirmiş durumda. Barış talebimiz, toplumsal barış talebimiz devam ediyor. Bilim insanlarının fikir, ifade özgürlüğü vazgeçilmezdir. 12 Eylül'de listeler yayınlanırmış. İşte bu fikirleri, bu araştırmaları yapamazsınız. Hatta daha da ileri gidip bunlar hakkında araştırma yapınız diye. Benzer dönemleri yaşıyoruz. Bu süreçte sendikamız Eğitim Sen’e ve KESK’e teşekkür ediyorum. Bize maddi manevi destekleriz sürekli oldu. Hep yanımızdalardı. Sendikamızın bize sahip çıktığını bilmek bizi ayakta tutmuştur. Birçok şekilde motive etmiştir” ifadelerini kullandı.