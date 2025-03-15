Bütün amaçları gövde gösterisi!

Haber Merkezi

AKP iktidarı her koldan üniversitelere yönelik saldırılarını sürdürürken kampüslerde “gövde gösterisi” yapmaya devam ediyor. Ramazan ayına girilmesiyle birlikte ise üniversite kampüslerinde toplu iftar yemekleri verilmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Kampüs İftarları” adı altında düzenlediği program kapsamında 81 ilde 102 kampüste iftar programları düzenleniyor. Özellikle Boğaziçi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen iftarların ardından verilen mesajlar tepki çekti.

Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen iftar yemeğinin ardından AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Misvak’ın sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüde “İnlerine girdik, inlerine” ifadeleri ise tepki çekti. Ancak bu yalnızca Boğaziçi Üniversitesi ile sınırlı kalmadı. Akdeniz Üniversitesi’nden Düzce Üniversitesi’ne, İbn-i Haldun Üniversitesi’nden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ne dek sayısız üniversitenin kampüsünde iftar programı düzenlendi.

İftar programı yapılan üniversitelerin bazıları şu şekilde:

• İbn-i Haldun Üniversitesi’nde 12 Mart’ta düzenlenen iftar programına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak da katıldı.

• Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde 11 Mart’ta düzenlenen iftar programında Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de yer aldı.

• Akdeniz Üniversitesi’nde ise 6 Mart’ta gerçekleştirilen iftar programına Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan’ın katıldığı öğrenildi. Program kapsamında kampüste sema gösterisi yapıldığı ortaya çıktı.

• Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin meydanında ise Niğde Belediyesi tarafından iftar programı düzenleneceği öğrenildi.

• Düzce Üniversitesi’nde 13 Mart’ta Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde halka açık iftar programı düzenlendi.

• Karabük Üniversitesi’nde 11 Mart’ta gerici Karabük İHH İnsani Yardım Vakfı işbirliğinde iftar programı düzenlendiği öğrenildi. Programa Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük İHH İl Başkanı İbrahim Şentürk katıldı.

AKP GENÇLİK KOLLARI DA YERİNİ ALMIŞ

AKP İstanbul İl Gençlik Kolları da 6 Mart’ta İstanbul Üniversitesi’nde iftar programı düzenledi. Etkinlik üniversitenin Beyazıt Kampüsü’nde “Geleneksel Büyük Kampüs İftarı” adı altında gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, “Hamdolsun bugünlere Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kavuştuk” dedi.