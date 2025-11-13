Bütün Çocuklar Bizim Derneği’nden kısa film yarışması

Bütün Çocuklar Bizim Derneği’nin 10. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında kısa film yarışması düzenlendi.

“Bütün Çocuklar Bizim Derneği Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Buluşmaları 2025 Kısa Film Yarışması”na 18-24 yaş arası gençler katılabiliyor.

Yarışmaya son katılım tarihi ise 31 Mart 2026.

10 yıl önce “Bütün Çocuklar Bizim” diyerek çocukların hayatlarına dokunmak üzere yola çıktıklarını belirten Bütün Çocuklar Bizim Derneği Başkanı ve Kurmaca Kısa Film Kategorisi Ön Seçici Kurulu Üyesi Leyla Tekbulut, çıktıkları yolculukta binlerce çocukla tanıştıklarını ve acı tatlı sayısız hikâyeye tanık olduklarını belirtiyor.

Bu bağlamda bu tür hikâyelerin belgelenmesini, Türkiye’de çocukluk hallerini anlatan bir film arşivi oluşmasını hedeflediklerini vurguluyor.

Bu amaçla düzenlenen yarışmaya, günümüzde Türkiye’nin herhangi bir yerinde çocuk olmanın nasıl bir şey olduğunu ya da çocukların gözünden hayatı, onların hayallerini anlatan filmler katılabiliyor.

ÇOCUKLARA YÖNELİK KURMACA KISA FİLM YARIŞMASI

Bütün Çocuklar Bizim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Belgesel Kısa Film Kategorisi Ön Seçici Kurulu Üyesi Ayşegül Cebenoyan, dernek olarak yarışmaya karar verme nedenlerini şöyle açıklıyor:

“Çocuklarımızı sinemayla buluşturduğumuz yıllar boyunca iki alanda zorlandık. Birincisi çocukların yetişkinlerden daha kısa olan dikkat süresini göz önüne alan sanatsal filmler bulmak, ikincisi ise çocuklar için Türkiye’de üretilmiş filmler bulmak. İstedik ki çok değerli kitaplarla dolu çocuk kütüphanemizin yanında bir de film arşivimiz olsun. Farklı yaş grubundan çocuklarımızla arşivimizdeki filmleri izleyelim, tartışalım.”

Bu amaçla düzenlenen yarışmaya çocuklara yönelik kurmaca filmler katılabiliyor.

CÜNEYT CEBENOYAN ÇOCUK VE SİNEMA PLATFORMU

2019 yılında geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybeden sinema eleştirmeni

ve Bütün Çocuklar Bizim Derneği gönüllüsü Cüneyt Cebenoyan’ın kaybının ardından yapılan bağışlarla Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Platformu kuruldu.

Platform, çocuklarla çeşitli sinema etkinlikleri düzenledi. Daha sonra Bütün Çocuklar Bizim Derneği bünyesine dahil olan oluşum, nitelikli filmleri çocuklarla buluşturmayı sürdürüyor.

BÜTÜN ÇOCUKLAR BİZİM DERNEĞİ (BÇBD)

1 Aralık 2015’te kurulan Bütün Çocuklar Bizim Derneği, bugüne kadar Türkiye’nin dört bir köşesinden yaklaşık iki yüz bine yakın çocuğa ulaşarak onların yaşamını iyileştirmek adına pek çok nitelikli proje gerçekleştirdi. Derneğin etki alanı; üyeleri, gönüllüleri, çalışanları ve bireysel veya kurumsal destekçileriyle her geçen gün büyüyor.

Özellikle okul öncesi ve ilköğretim birinci kademedeki öğrencileri odağına alan Bütün Çocuklar Bizim Derneği üye ve gönüllüleri, ülkemizin dört bir yanındaki dezavantajlı bölgelerdeki çocukların nitelikli yaşam ve eğitim koşullarına sahip olabilmelerini hedefliyor.

İlköğretimden üniversiteye kadar geniş bir yelpazedeki çocuklar için iyi ve güzel şeyler yapmayı, ulaşabildiği bütün çocukların çocukluklarını yaşamalarını, kaygısızca gülüp oynamalarını, iyi, yararlı ve keyifli öğrenim görebilmelerini, nitelikli kitaba ulaşabilmelerini,

kültüre ve sanata aşina olmalarını, özetle onların mutlu olmalarını sağlamak için çalışıyor.

Yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz.