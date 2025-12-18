Bütün detaylarıyla Georges Abdallah Olayı

Filistin direnişinin simge isimlerinden Lübnanlı devrimci Georges Abdullah’ın mücadelesini anlatan “Georges Abdallah Olayı” Türkçeye çevrildi. Ayrışım Yayınları’nın Mücadele Tarihi dizisinden çıkan kitap Avrupa’nın en uzun süre (41 yıl) zindanda tutulan siyasi tutsağının tutuklanmasını, dava sürecini, ABD ve Fransa devletlerinin yargıya müdahalesini ve Abdallah’ın yılmaz devrimci kararlılığını anlatıyor.

Lübnan Silahlı Devrimci Grupları'nın (LARF) eski lideri Georges (Corc) Abdullah, 40 yılı aşkın süre tutuklu bulunduğu Fransa’dan geçen 25 Temmuz’da tahliye edilmiş, ardından da ülkesi Lübnan’a gönderilmişti.

YARGILANIRKEN YARGILADI

Said Bouamama'nın yazdığı ve Birsen Akbalık'ın çevirdiği kitap bir yandan Abdallah’ın dava tutanaklarına geçirdiği siyasi savunmasını, devrimci şiddeti kınamayı reddetmesini ve emperyalizmin dünyadaki suçlarını teşhirini içerirken bir yandan da Fransız “solunun” sosyal şovenizmini gözler önüne seriyor.

Bouamama’nın çalışması bir yandan da dönemin siyasi atmosferine ışık tutuyor. Eser aynı zamanda Fransa’da sistematik polis tacizine maruz kalan Barış İçin Fransız Yahudileri aktivisti Pierre Stambul’un önsözünü ve 1970’ler Fransasında şehirlerde silahlı mücadele yürüten Action Direct (Direkt Eylem) örgütünün bir militanı ve Abdallah’ın eski hapishane arkadaşı Jean Marc Rouillon’un sonsözlerini de içeriyor.

CORC ABDULLAH KİMDİR?

1951 yılında Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar'a bağlı El-Kubayat’da doğan Abdullah, 70'li yılların sonunda Lübnan Ulusal Hareketi'ne dahil oldu, daha sonra da Filistin direnişine katıldı.

1982’de Paris’te ABD askeri ataşesi Charles Ray ve İsrailli diplomat Yakov Barsimentov’un öldürülmesi ile Strassburg'da ABD konsolosu Robert Homme'a yönelik suikast girişimine yer aldığı iddiasıyla müebbet hapse çarptırıldı.

40 yılı aşkın bir süredir hapiste olan Lübnan Silahlı Devrimci Grupları'nın (LARF) eski lideri Corc Abdullah, Avrupa’da en uzun süre tutuklu kalan mahkûm oldu.

Yargılandığı yıllarda "Ben bir savaşçıyım, suçlu değilim" sözüyle ünlenen George Abdullah, 1999 yılında müebbet hapis cezasını tamamladı.

Abdullah hakkında 2003 yılında şartlı tahliye kararı çıktı. Ancak Fransız Başsavcılığı kararı temyize götürdü ve Abdullah tutuklu kalmaya devam etmişti.