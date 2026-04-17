Bütün yollar valiye çıkıyor

Haber Merkezi

Dersim’de 5 Ocak 2020’de şüpheli olarak kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku dosyasında ortaya yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Polislikten ihraç edilen Gökhan Ertok'un, Gülistan Doku'nun sosyal medya hesabına girerek arkadaş listesinden 2 kişiyi sildiği tespit edildi. Ertok, ilk sorgusunda Gülistan Doku’nun sosyal medya hesabına girdiğini kabul etti.

Öte yandan soruşturma kapsamında 7 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 13 kişiden Erdoğan Elaldı, Gökhan Ertok, Savaş Gültürk ve Süleyman Önal dün adliyeye sevk edildi. İlk ifadesi tamamlanan eski polis memuru Ertok’un savcılık ifadesi tamamlandı. Ertok ifadesinde, Doku’ya ait SIM kartın kendisine, dönemin Tunceli Valisi Sonel’in yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu tarafından verildiğini ve Vali Sonel’in SIM karttaki önemli verilerin silinmesi yönünde talimat verdiğini iddia etti.

Gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun arkadaşı Zeinal A, Zeinal'ın annesi Cemile Y. ve üvey babası Engin Y. ile Uğurcan A, Erdoğan E, Gökhan E, Savaş G, Süleyman Ö, Celal A, Nurşen A, Ferhat Hanedan G. ve Şükrü E.'nin ise ifade işlemleri dün de devam etti.

YENİ İDDİALAR

Ayrıca soruşturma kapsamında bir iddia daha gündeme geldi. Dosyaya giren ‘Şubat’ kod adlı gizli tanık Doku'nun cinsel saldırıya uğradığını ve hamile kaldığını öne sürdü. Ayrıca tanık, Doku’nun dönem Tunceli Valisi Sonel'in koruması ve bir korucu tarafından gömüldüğünü iddia etti. Söz konusu gizli tanığın ABD'ye kaçan Umut Altaş olduğu ileri sürüldü. İhbarın ardından Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Ceza İşleri ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından iade talepnamesi hazırlanarak ABD'ye gönderildi. Tunceli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de Umut Altaş hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Altaş'ın ülkeyi terk etme ihtimaline karşı ayrıca uluslararası seviyede aranması için kırmızı bülten çıkarıldı.

SORULAR YANITSIZ KALIYOR

Doku’nun soruşturmasındaki gelişmelerin ardından şüpheli olarak yaşamını yitiren Rojwelat Kızmaz, Rojin Kabaiş, Bahar Taş, Nadira Kadirova gibi şüpheli ölümleri bir kez daha gündeme getirdi. Şüpheli ölümler kapsamlı araştırılıp aydınlatılmadığı gibi intihar süsü verilerek üstü kapatılıyor. Onlarca soru ise yanıtsız kalıyor.

∗∗∗

KİLİT İSİM SONEL

Soruşturmada kilit isim olarak Mustafa Türkay Sonel en dikkat çekici isimlerden. Dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in “Doku’yu tanımıyoruz, iddialar iftiradır” açıklamaları da tartışmaları alevlendirdi. Buna karşılık Doku ailesi ve ailenin avukatı Ali Çimen, Gülistan Doku dosyasında “üst düzey kamu görevlisi” olarak kodlanan kişinin Tuncay Sonel olduğunu öne sürdü. Bu açıklamalar, kamu görevlileri üzerindeki olası koruma kalkanına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

∗∗∗

‘SÜLEYMAN SOYLU DA SORUMLUDUR’

Mersin’den Van’a Mardin’den Şırnak’a pek çok kentte kadınlar, Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş başta olmak üzere kaybedilen ve katledilen kadınların dosyalarına ilişkin adliye önlerinde eylem yaptı. Diyarbakır Adliyesi önünde eylem yapan kadınlar ise “Gülistan için isyan, adalet için direniş” pankartı taşıdı. Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesi İrem İlhan, Gülistan Doku dosyasında gerçek delillerin gizlendiğini söyleyerek “Gülistan Doku’nun kayboluşunun üzerinden geçen yılların ardından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen son işlemler, dosyada ilerleme sağlandığını göstermekle birlikte; bu sürece gelinmesindeki gecikme, etkili ve özenli bir soruşturma yürütülmediğini açıkça ortaya koymaktadır” dedi. Kadınlar; Gülistan Doku, Rojin Kabaiş, Rojvelat Kızmaz ve akıbeti şüpheli şekilde karanlıkta bırakılan tüm kadınlar için gerçek ortaya çıkana, sorumlular yargılanana ve adalet tesis edilene kadar mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Kadınlar ayrıca, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da sorumlu olduğunu söyledi.