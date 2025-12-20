Bütün yük Victor Osimhen'in omuzlarında

Afrika Uluslar Kupası heyecanı, yarın TSİ 22.00’de ev sahibi Fas ile Komorlar arasında oynanacak açılış karşılaşmasıyla başlayacak. Turnuvanın favori ekiplerinden biri olarak gösterilen Nijerya Milli Takımı ise ilk maçında 23 Aralık’ta Tanzanya ile karşılaşacak.

Kadrosunda Victor Osimhen, Paul Onuachu ve Wilfred Ndidi gibi önemli isimleri barındıran Nijerya’da turnuva öncesi beklenti yüksek.

UMUTLAR OSİMHEN’E BAĞLI

2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edemeyen Nijerya’da odak noktası Afrika Uluslar Kupası’na çevrilmiş durumda. Bu süreçte ülkedeki en büyük beklenti ise Galatasaray forması giyen Victor Osimhen üzerinde toplanıyor.

Nijerya basınında yer alan analizlerde, Osimhen’in yalnızca bir golcü değil, takımın hücum kimliğini belirleyen temel unsur olduğu vurgulanıyor.

Yazılarda, Nijerya’nın Fas’ta şampiyonluk yarışındaki şansının büyük ölçüde Osimhen’in form durumu ve turnuva boyunca göstereceği performansla bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

Milli takım formasıyla 31 gol atan Osimhen, Rashidi Yekini’nin 37 gollük rekorunun ardından ülke tarihinin en golcü ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor. Maç başına gole yakın ortalamasıyla dikkat çeken yıldız forvet, Nijerya’nın hücumdaki en önemli kozu olarak görülüyor.

SAHADAKİ ETKİSİ BELİRLEYİCİ

Osimhen’in katkısı yalnızca gol sayılarıyla sınırlı değil. Sahadaki varlığı, takımın oyun temposunu ve hücum tercihlerini doğrudan etkiliyor. Rakip savunmaların ona göre pozisyon alması, Nijerya’nın orta sahada daha dikine ve hızlı oynamasına zemin hazırlıyor.

Ancak bu durum, takımın Osimhen’e olan bağımlılığına dair bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Eski milli futbolcular ve yorumcular, alternatif hücum planlarının devreye sokulamaması halinde Nijerya’nın daha kolay analiz edilebilir bir takım haline gelebileceğine dikkat çekiyor.

Afrika Uluslar Kupası öncesinde Victor Osimhen, bireysel performansın ötesinde önemli bir sorumluluk taşıyor. Nijerya’nın turnuvadaki başarısının, yıldız golcünün etrafında kurulacak denge ve takımın onu ne ölçüde destekleyebileceğiyle şekilleneceği belirtiliyor.