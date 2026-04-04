Bütün yük yine kadının sırtında

Kadınların her gün yeniden ortaya koyduğu ev içi emek, ataerkil toplum yapısı içinde görünmez kılınmaya devam ediliyor. Kadınların doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasını öngören Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif geçerse işçi babaların 5 gün olan izni de sadece 10 güne çıkarılacak.

Kadın örgütleri, bu teklifle çocuk bakım emeğinin erkeğe oranla kadına daha fazla yıkıldığı ve beklentiyi karşılamadığı görüşünde. Kadınlar, bu teklifle iktidarın üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmeyerek laik ve ücretsiz kreşleri hayata geçirme yönünde bir adım atmadığına dikkat çekti ve “Çocuk bakımı sadece kadınların sorumluluğu değildir” dedi.

ERKEK BU İŞİN NERESİNDE?

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden Avukat Çisel Demirkan, teklife ilişkin şunları söyledi:

“Şu an evdeki çocuğun ve yaşlının bakımı ile ev işlerinin yapılması, kadının üzerine bırakılan bir sorumluluk olarak görülüyor. Burada kadının ciddi bir görünmeyen emeği var. Mevcut yasal düzenlemeler; kadın istihdamını veya ekonomik özgürlüğünü sınırlayan bir çerçevede değerlendiriliyor. Evdeki çocuğun bakımı sanki yalnızca kadının sorumluluğundaymış gibi davranılması, görünmez bir emek yaratıyor ve bunun karşılığı olmaksızın yapılması bekleniyor. Elbette insanlar evlatlarına en iyi şekilde bakmak, anne de çocuğuna en iyi şekilde eğitim vermek ister. Ancak bunu başarabilmenin en iyi yollarından biri, kadının ekonomik özgürlüğünü sağlamak. Çünkü ekonomik özgürlük, kadınların güvence altında, özgürce hayatlarını yaşayabilmesini ve kendi kararlarını verebilmesini mümkün kılıyor. Dünyada bunun birçok örneği var; en dikkat çekeni ise Sovyetler’deki uygulamalardır. Orada çocuğun bakımı ve eğitimi devletin sorumluluğundadır. Toplumsal bir kararla, çocuğun eğitimi, bakımı, büyütülmesi ve beslenmesi gözetilmeli ve buna göre hareket edilmelidir. Türkiye’de ise devlet, günde bir öğün yemek dahi veremiyorken, daha fazlasını beklemek gerçekçi değil. Ancak kadınların çalıştığı iş yerlerinde ve bulundukları bölgelerde, çocuklar için laik kreşler açılması şarttır. Normal öğretim süreci için bile yeterli okula sahip değilken, kadının toplumsal hayatta daha rahat var olabilmesi için kreş açma fikrine iktidarın yeterince sağlıklı bakmadığını biliyoruz.”

Demirkan şöyle devam etti: “İktidar, kadınları evlere hapsedebilmek, söz sahibi olmalarını engellemek, ekonomik süreçten kısıtlamak ve ötekileştirmek yönünde hareket etmektedir. Bu nedenle süreç, ‘Bir kadın nasıl toplumsal hayatta daha rahat var olabilir?’, ‘Çocuk nasıl daha iyi eğitilebilir?’, ‘Bilimsel, laik ve ücretsiz eğitim nasıl verilebilir?’ sorularının yanıtlarını bulmaya odaklanmalıdır. Bu doğrultuda çalışmalar yapılması gerekiyor.”

AVRUPA’DAKİ ÖRNEK FARKLI

Avrupa’da ise durum daha farklı. İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkelerde izinler iki ebeveyne de eşit şekilde dağıtılıyor. Bu şekilde kadınların iş hayatından kopmasının önüne geçiliyor. Bazı ülkelerde durum şöyle:

• İsveç: Toplam izin sayısı 480 gün (16 ay). Bunun bir kısmı sadece babaya ayrılıyor.

• Norveç: İzin 49–59 hafta arasında değişiyor. Babaya özel “kota” var.

• Finlandiya: Toplam ebeveyn izni yaklaşık 320 iş günü. Bu sürenin yarısı her ebeveyne eşit olarak ayrılıyor ve bir kısmı diğer ebeveyne devredilebiliyor.

• Almanya: Toplam izin yaklaşık 14 ay. Anne ve baba paylaşabiliyor, baba en az 2 ay alırsa toplam süre uzuyor. Gelir bazlı devlet desteği veriliyor.

• İngiltere: Annelere verilen izin 52 hafta. Ücretin bir kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Babaya verilen izin ise 2 hafta ücretli, esnek ebeveyn izni ile 50 hafta kadar paylaşılabiliyor.

LAİK KREŞLER ŞART

Kadın örgütlerinin talepleri şöyle:

• Laik, ücretsiz ve nitelikli kamusal kreşler her mahallede yaygınlaştırılmalı.

• Ebeveyn izinleri; kadın ve erkek arasında eşit, devredilemez ve kapsayıcı şekilde düzenlenmeli.

• Bakım emeği piyasaya veya kadının fedakârlığına terk edilmemeli; kamusal olarak finanse edilmeli.

VERİLER ORTADA

TÜİK ve BM Kadın Birimi’nin 2024 verileri de çocuk bakımının istihdamdaki eşitsizliği nasıl derinleştirdiğini gösteriyor.

• Hanesinde 3 yaş altı çocuğu olan kadınların istihdama katılım oranı: %26,9

• Aynı koşullardaki erkeklerin oranı: %90,9

• Çocuğu olmayan kadınlarda istihdam oranı ise %58,6’ya yükseliyor.