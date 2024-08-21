Bütünsel ve detaylı risk analizi yapılmalı

Haber Merkezi

Olası Marmara depremine karşı uzmanların uyarıları sürerken Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde bir grup araştırmacı kentlerin dayanıklılığına ilişkin araştırma yaptı.

İstanbul’da ilçe belediyelerinin 2020-2024 stratejik plan yaklaşımlarına ilişkin yapılan araştırmada belediyelerin afete karşı yaklaşımı incelendi. Araştırmada özetle şu maddeler ön plana çıktı:

• Yetki ve Sorumluluk Anlayışı: Belediyeler kendi yetki ve sorumluluk alanlarında tutarlı bir şekilde canlıların yaşam hakkını korumak için afet riskine yönelik faaliyetleri ele almalı.

• Mevcut Durum Analizi: Belediyeler mevcut durum analizinde depreme bağlı afet riskini öncelikli görmeli. Bütünsel ve detaylı risk analizleri yapılmalı.

• Katılımcılık ve İş birlikleri: Meslek odalarının mesleki uzmanlıklarından faydalanılmalı.

• İdari ve Mali Kapasite: Belediyeler stratejik plan hazırlama, idari yapılanma, kaynak tahsisi ve paydaşların katılımı ile iş birlikleri konusunda gelişim gösterilmeli.