Büyü bozuldu: Manchester City sonunda kazandı

Oynadığı son 13 resmi müsabakada sadece bir galibiyet alabilen Manchester City, Leicester City'yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek kötü seriyi sonlandırdı.

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester City, deplasmanda Leicester City'ye konuk oldu.

King Power Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Leicester City'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı.

🎙 "Kayıp bulundu, haftalar sonra yüzü güldü..."



🔥 Erling Haaland, geri döndü! | #PL pic.twitter.com/0KKLUVRrIy — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 29, 2024

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Savinho ve 74. dakikada Erling Haaland kaydetti.

Premier Lig'de dört maçlık aranın ardından galibiyetle tanışan Manchester City, puanını 31'e yükseltirken, üç puan hasreti beş maça çıkan Leicester City, 14 puanda kaldı.

Manchester City, Premier Lig’de 5’inci sırada yer alıyor.