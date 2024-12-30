Büyü bozuldu: Manchester City sonunda kazandı
Son dönemde yaşadığı form düşüklüğü ile dikkat çeken Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Leicester City'yi mağlup ederek dört maç aranın ardından Premier Lig'de galibiyet elde etti.
Oynadığı son 13 resmi müsabakada sadece bir galibiyet alabilen Manchester City, Leicester City'yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek kötü seriyi sonlandırdı.
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester City, deplasmanda Leicester City'ye konuk oldu.
King Power Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Leicester City'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı.
🎙 "Kayıp bulundu, haftalar sonra yüzü güldü..."— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 29, 2024
🔥 Erling Haaland, geri döndü! | #PL pic.twitter.com/0KKLUVRrIy
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Savinho ve 74. dakikada Erling Haaland kaydetti.
Premier Lig'de dört maçlık aranın ardından galibiyetle tanışan Manchester City, puanını 31'e yükseltirken, üç puan hasreti beş maça çıkan Leicester City, 14 puanda kaldı.
Manchester City, Premier Lig’de 5’inci sırada yer alıyor.