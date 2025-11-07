"Büyücü" operasyonu: 3 gözaltı

Sosyal medya üzerinden “büyü yaparak insanları birbirine bağladıklarını” ve “aile huzuru sağladıklarını” öne sürerek yurttaşları dolandıran üç kişi, polis operasyonuyla yakalandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, büyü yaptığını iddia eden kişilere ulaşan yurttaşların, “Eşim benden uzaklaştı, aramızı düzeltin”, “Kaynanam eşimle aramızı bozuyor, onu bizden uzaklaştırın” ve “Psikolojik sıkıntılarımdan arınmak istiyorum” gibi taleplerle başvurduğu tespit edildi.

"BAĞLAMA" VE "ARINMA" BÜYÜSÜ

“Bağlama” ve “arınma” büyüsü yaptıklarını iddia eden şüphelilerin, sosyal medya aracılığıyla ulaştıkları kişilerden para talep ettikleri belirlendi.

Büyülerin tutması için kendilerine başvuran kişilerden sürekli para isteyen şüphelilerin, mağdurların güvenini kazandıktan sonra tehdit ve şantaj yöntemine başvurduğu, ellerine geçirdikleri kişisel video ve fotoğrafları yakınlarına göndermekle tehdit ederek para talep etmeye devam ettikleri öğrenildi.

Dolandırıcılık faaliyetlerinde başkalarına ait banka hesaplarını kullandıkları da saptanan A.Ö., A.A. ve U.U.Y. isimli üç şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Ankara’ya getirildi. Emniyetteki sorguları sürüyor.