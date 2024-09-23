Büyük Alevi Kurultayı sonuç bildirgesi yayımlandı: Demokrasi ve laiklik için mücadeleye

HABER MERKEZİ

Alevi kurumlarının çağrısıyla Fransa’nın Strasburg kentinde düzenlenen Büyük Alevi Kurultayı’nın sonuç metni yayımladı. Kurultay’a Türkiye’den de Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Türkiye Alevi Federasyonu ve Kıbrıs Alevi Kültür Merkezi başkanları da katıldı.

İki gün süren kurultayda demokratik değerler, laiklik ve eşit yurttaşlık mücadelesi gibi birçok konu başlığı da tartışılırken hazırlanan sonuç bildirgesinin alevi örgütlerinin gelecek dönem yol haritasını belirleyeceği ve toplumsal sorunların çözümünde etkin bir rol oynayacağı belirtildi.

Bildirgede, "Demokrasi, insan hakları ve laiklikten yana olan tüm canları birlikte mücadeleye davet ediyoruz" denildi.

Kurultay’dan çıkan sonuç bildirgesi şöyle:

"1- Birlik ve Beraberlik Vurgusu: Alevi toplumu olarak birlik ve beraberliğimizin her zamankinden daha güçlü olması gerektiği vurgulanmıştır. Avrupa genelinde daha kapsayıcı, demokratik ve katılımcı bir örgütlenme modeli benimsenmiş, bu modelin tüm Alevi toplumunu kucaklayacak şekilde uygulanacağı teyit edilmiştir.

İNANÇ VE KİMLİK VURGUSU

2- İnanç ve Kimlik: Alevilik kendine özgü bir inançtır. Alevi inancının ve kimliğinin korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması, Alevi örgütlenmesinin en temel önceliklerinden biri olarak belirlenmiştir. İnanç, Yol-Erkân kurullarımız başta Avrupa ve Türkiye olmak üzere; tüm dünya Alevi, Bektaşi kurullarıyla çalıştay ve benzeri çalışmalar yapacaktır.

3- Alevi Kadın Hareketi: Alevi toplumunda kadınların daha güçlü ve etkin bir şekilde yer alabilmeleri için kadın hak mücadelesinin desteklenmesi kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda, toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurumsal ve kamusal düzeyde sağlanması ve kadın haklarının korunması konusunda daha etkin çalışmalar yapılacak, kadınların karar alma mekanizmalarında eşit temsiliyeti sağlanacaktır.

GENÇLERE EĞİTİM ALANLARINDA FIRSAT TANINACAK

4- Alevi Gençlik Hareketi: Alevi gençliğinin örgüt içinde daha aktif rol alabilmesi, temsiliyetinin arttırılması için tüzük ve çalışma programlarında gerekli düzenlemelerin yapılması kararlaştırılmıştır. Gençlerin düşünceleri ve önerileri, geleceğe yönelik stratejilerin oluşturulmasında temel unsurlar olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda gençliğe; eğitim, kültür ve siyaset alanlarında daha fazla fırsat tanınacaktır.

5- Eğitim, Kültür ve Sanat: İbadethanemiz olan cemevlerimizi; aynı zamanda kültür ve sanat, eğitim, dayanışma ve yardımlaşma merkezlerine dönüştüreceğiz. Yaşamın her alanına dokunabilmek için çalışma programları, konseptler hazırlanacak; cemevlerimize üye kazandırmak amacıyla faaliyet alanlarımız genişletilecektir. Avrupa’da hayata geçmiş olan Alevilik derslerinin, üniversitelerdeki kürsülerin korunması ve bu kazanımların büyütülmesi için gerekli çalışmalar arttırılacaktır. Eğitim kurumlarını cemaat ve tarikatlara teslim eden, eğitimi aklın ve bilimin dışına çıkaran; tekçi, inkarcı, ırkçı, cinsiyetçi ve gerici eğitim politikalarına, ÇEDES gibi projelere ve en önemlisi Türkiye Yüzyılı Maarif modeli adı verilen müfredata karşı Türkiye’de sürdürülen mücadeleye destek artarak devam edecektir.

HABER AJANSI KURULACAK

6- Alevi Medyası: Yayın organlarımız olan Alevilerin Sesi Dergisi, Yol Tv, Yol Haber Portalı ve sosyal medya hesaplarının teknik ve içerik açıdan güçlendirilmesi; görünürlüğünün, okunurluğunun ve kurumsallığının arttırılması kararlaştırılmıştır. Bu amaçla tüm Alevi medya kuruluşlarıyla ortak çalıştaylar yaparak güç birliğine gidilecek ve Dünya Alevi Haber Ajansı kurulacaktır.

7- Siyaset ve Aleviler: Alevilerin bağımsızlık çizgisine sahip çıkarak siyasi arenada daha etkili bir şekilde temsil edilmesi için yeni stratejiler geliştirilmiştir. Alevi toplumunun ulusal ve uluslararası platformlarda daha aktif yer alması, haklarının savunulması ve siyasi katılımın artırılması için çalışmalar yürütülecektir. Bu süreçte demokratik değerler, laiklik ve eşit yurttaşlık mücadelesi ana ekseni oluşturacaktır.

8- Diplomasi: Uzun yıllardır altyapısı hazırlanan ve açılışı gerçekleştirilen Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler Temsilciliği’nin çalışmalarına güçlü bir biçimde başlanacaktır. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve ulusal parlamentolarla yakın çalışma içerisinde olunacaktır. Uluslararası alanda Alevi toplumunun sesi olmak ve tüm ezilen, haksızlığa uğrayan halkların, inançların haklarını savunmak asli görevimiz olacaktır. Türkiye’de Alevilere ve mazlumlara yönelik hak ihlallerinin dünya kamuoyuna duyurulması ve bu haksızlıklara karşı mücadele etme noktasında sorumluluk alınacaktır.

TOPLUMSAL SORUNLARDA ORTAK MÜCADELE YÖNTEMLERİ

9- Toplumsal Dayanışma: Avrupa’daki sivil toplum kuruluşları, parlamentolar, yerel yönetimler ve toplumsal gruplarla iş birlikleri güçlendirilerek, toplumsal dayanışma ağları genişletilecektir. Özellikle toplumsal sorunlar karşısında ortak mücadele yöntemleri geliştirilecektir.

10- Yükselen Irkçılık: Avrupa’daki tüm ırkçı ve gerici faaliyetlere karşı kararlılıkla mücadele edilecektir. Bu anlamda siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak hareket edilecektir.

11- Avrupa ve Türkiye Alevi Hareketi: Türkiye ve Avrupa Alevi hareketinin ortak bir vicdan ve akılla yürüttüğü demokratik cumhuriyet, laiklik ve eşit yurttaşlık mücadelesi kararlılıkla sürdürülecektir.

12- Alevisiz Alevilik Başkanlığı: Asimilasyon üssü haline getirilen Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nı tanımıyoruz. Bu gibi kurum, kuruluş ve organizasyonların tümüne karşı kararlı mücadelemiz devam edecektir."