Büyük altyapı dönüşümü başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün Konak, Bayraklı, Karabağlar ve Alsancak’a yapılacak toplam 3 milyar liralık altyapı yatırımlarının temeli Tarihi Havagazı Fabrikası’nda törenle atıldı. İzmir’in altyapısında tarihi bir dönüşümün başlangıcı olacak Dünya Bankası finansmanı ile hayata geçirilen Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamındaki çalışmalar ile İZSU’nun öz kaynaklarıyla yürüttüğü Alsancak Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi için toplu temel atma töreni düzenlendi.

Gurur, umut ve kızgınlığı bir arada yaşadığını belirterek sözlerine başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Gerçekten çok içten bir gurur duyuyorum. Çünkü çalışma arkadaşlarımızın bugün yaptığı işlerin İzmir’in tarihine geçeceğini biliyorum. İZSU tarih yazıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarih yazıyor. İlçe belediyelerimiz tarih yazıyor. Bugün atılan bu adımlar, sadece bugünün değil, geleceğin İzmir’ini inşa ediyor. Belki değerini ilerleyen yıllarda çok daha iyi anlayacağız ama şundan eminim: İzmir’i daha sağlam, daha dirençli, daha yaşanabilir bir şehir yapmak için tarihi bir yol yürüyoruz. Bu da benim için tarifsiz bir gurur kaynağı. Umudum çok büyük. Çünkü biliyorum ki hepinizden aldığımız güçle, sizin desteğinizle İzmir’i çok daha ileriye taşıyacağız. Son olarak biraz kızgınlık… Kızgınlığım, yaptığımız iyi işlere destek olmak yerine, her fırsatta bunları çarpıtmaya çalışanlara. Gerçekleri eğip bükerek, sosyal medyada su şişeleriyle, göz boyayan gösterilerle algı yaratmaya çalışanlara. Bu şehirde yıllarca hiçbir katkı sunmayıp, yapılan her iyi işe nasıl çelme takarız diye uğraşanlara. Sonuç olarak bugün burada hissettiğim şey çok net. Gururla, umutla ve kararlılıkla İzmir’in geleceğini inşa ediyoruz. İyi ki birlikteyiz. İyi ki İzmir için çalışıyoruz” diye konuştu.

İZSU Genel Müdürlüğü’nün son 20 ayda atık su projeleri için 5 milyar 300 milyon TL’lik kaynak kullandığını, yağmur suyu projeleri için de 1 milyar 600 milyon TL’lik yatırım kararı alındığını ifade eden Tugay, “Sadece İZSU’nun yaptığı yatırımların toplamı 20 milyar TL’yi buldu. Bu kaynaklar tamamen kendi imkânlarımızla, tasarruf ederek ve kuruş hesabı yaparak kullanıldı. Belediye ve büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere, yatırım için ayrılan kaynak ortalama 1,6 milyar TL civarında” dedi.

KREDİLER2-3 YILDIR BEKLETİLİYOR

İzmir’in Türkiye’nin en pahalı suyunu kullandığı yönünde manipülasyon yapıldığını belirten Tugay, “Bu kesinlikle yalan. Gerçeği yansıtmayan bir iddia. Sürekli aşağı doğru iniyoruz ve söz verdiğimiz gibi ülkenin en uygun su tarifesine sahip illerden biri olma yolunda ilerliyoruz. Dikkatli olmamızın tek sebebi, yatırımları aksatmamak ve dış kaynak desteklerini doğru yönetmek. Şimdi gelelim asıl meseleye. Dış finansman anlaşmalarımız hazır, kredi sözleşmelerimiz imzalı. Uluslararası yatırım bankaları İzmir’e güveniyor. Üstelik bu krediler. Çok uzun vadeli, ilk ödemesi 3–5 yıl sonra başlayan, 15–20 yıl geri ödemeli, çok düşük faizli, yani tam anlamıyla yatırım odaklı, ülke ekonomisi için bile örnek niteliğinde krediler. Ama onay verilmiyor. İzmir’in alacağı bu finansman, yalnızca İzmir için değil, Türkiye için bir kaynak. Çünkü aynı bankalar bu koşulları her belediyeye sunmuyor. Talep eden herkes bu şartlarda kredi alamıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası alanda güven kazanmış, kredibilitesi yüksek bir kurum olduğu için bu fırsat doğdu. Peki neden onaylanmıyor? Bu gerçekten anlaşılır gibi değil. ‘SGK borcunuz var’ deniyor. Ama bu krediler 2–3 yıldır bekletiliyor. O dönem böyle bir şart yoktu. Sonradan adeta önümüze ek bir engel koymak istercesine bu kriter getirildi. Üstelik SGK borcu dediğiniz şey yapılandırılabilir, çözülebilir; bunun bahanesi olamaz. Kaldı ki devletin kasasından tek kuruş çıkmıyor. Hazine garantisi istenmiyor. Sadece, ‘İzmir bu krediyi kendi gücüyle alabilir’ deniyor. Buna rağmen onay verilmemesi İzmir’e değil, Türkiye’ye yapılmış bir kötülüktür. Bu kaynağın heba edilmesidir. Dileğimiz şudur: Bu anlayış değişsin. Hiçbir belediyeye siyasi fark gözetilerek engel çıkarılmasın” diye konuştu.

İzmir’de afet riskini azaltmak, altyapıyı güçlendirmek, suyu ve çevreyi korumak gibi birçok başlıkta yerel yönetimin taşıdığı yükün merkezi yönetim tarafından paylaşılmadığını belirten Tugay “Masasına dosyalarımızı koyduğumuz bakanlıklar kendi partilerinin belediyelerine bol keseden kaynak ayırırken, onay verirken, bizlere aylarca, yıllarca sessiz kalıyor. Destek mekanizmaları işletilmiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi çok uzun bir süredir ‘rağmen belediyeciliği’ yapıyor. Engellere rağmen, görmezden gelmelere rağmen başarıyoruz biz neyi başarıyorsak. İzmir bu ülkenin en çok üreten, en çok vergi veren kentlerinden biridir. Sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle Türkiye’nin yükünü taşıyan güçlü bir kenttir. Ancak merkezden kente geri dönen yatırımlarda aynı karşılığı göremiyoruz. İzmir, merkezi hükümete 40 verip 1 alan şehir. Bu kent bugün bu altyapıya kavuşuyorsa, bu doğrudan İzmir’in kendi gücü, kendi iradesi, kendi karakteri. İzmir halkı vekillerini su şişeleriyle, posterlerle, şov peşinde görmek istemiyor artık. Ankara’da, bakanlıklarda, mecliste, İzmir’in hakkını ararken görmek istiyor. Umarım sorumluluk hatırlatma gafletinde bulunan bu arkadaşlar, kendilerine o koltukları kimlerin verdiğini de hatırlarlar. Umarım, ilgili bakanlıklar onay vermediği için İzmir’in 40 milyar lirayı aşan yatırımdan mahrum bırakılmasına her İzmirli gibi karşı çıkarlar” dedi.

Yapılan çalışmanın İzmir için atılmış sıradan bir adım olmadığının altını çizen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise şunları kaydetti: “Altyapı yatırımlarının her zaman zorlu olduğunu hepimiz biliriz. Bu çalışmalar görünmez; sonuçları yıllar sonra hissedilir. İzmir’in geleceğine yapılan yatırım sadece Türkiye’de değil, uluslararası arenada da karşılık bulmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, bugün başlattığımız iş sadece bir altyapı projesi değil, İzmir’in geleceğine duyulan güvenin somut bir göstergesidir.”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay bir kenti ayakta tutan asıl omurganın altyapı olduğuna dikkat çekti. Kınay, “Yağmurla, suyla barışık bir şehir olmanın rahatlığını hissedeceğiz. Her yağmurda endişelenmek yerine, güvenli altyapının verdiği huzuru yaşayacağız. Bu projede emeği geçen herkese başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İZSU yönetimine, mühendislerimize, sahadaki tüm emekçilerimize ve destek veren tüm kurumlara gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha sağlıklı, daha dirençli, daha yaşanabilir bir İzmir için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Projenin detaylarını haritalarla tek tek anlatan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, “Bugün Avrupa’nın birçok kentinde olduğu gibi İzmir’de de birleşik sistemin getirdiği baskı var. Özellikle kent merkezinde iki önemli sorun yaşıyoruz: yoğun yağışlarda taşkın riski ve yaz aylarında oluşan koku problemi. Aslında İzmir, 20 yılı aşkın süredir bu birleşik sistemin baskısı altında. Biz bugün temelini attığımız yatırımla kent merkezini birleşik sistemden ayrıştıracağız. Böylece İzmir’in en yoğun yerleşim alanlarında yıllardır yaşanan taşkın sorunları büyük oranda çözüme kavuşacak. Yani bu projeler kanalın yükünü alacak. Taşmaları engelleyecek” dedi.

KENT MERKEZİNDE 100 KİLOMETREYİ AŞKIN ALTYAPI YENİLENECEK

Temeli atılan projelerle İzmir’in en yoğun yerleşim bölgelerinde yağmur suyu ve kanalizasyon hatları tamamen ayrıştırılacak. Konak, Bayraklı ve Karabağlar’da birleşik sistem sona ererken, ömrünü tamamlamış borular modern hatlarla değiştirilecek.

Yatırımlar kapsamında:

•Konak – Bayraklı hattında 2,4 km yağmur suyu, 6,6 km atık su hattı •Alsancak Liman bölgesinde 8,4 km yağmur suyu, 8 km atık su hattı ve 3 yağmur suyu terfi merkezi •Konak – Karabağlar mahallelerinde 30 km’ye yakın atık su ve 29 km yağmur suyu hattı yeniden yapılacak.

ALSANCAK’A 250 MİLYON LİRALIK EK YATIRIM

İZSU’nun öz kaynaklarıyla yürüttüğü Alsancak, Kültür ve Mimar Sinan mahallelerindeki taşkın ve koku kontrol projesinde de çalışmalar devam ediyor. 250 milyon liralık yatırım kapsamında bölgede 1 kilometre atık su, 6 kilometre yağmur suyu hattı ve 5 terfi merkezi inşa ediliyor. Projenin yüzde 25’inin tamamlandı.

TEFWER kapsamındaki imalatların 2027 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. Çalışmaların bitmesiyle İzmir; yağmur sularını ve atık suyu tamamen ayrıştıran, şiddetli yağışlara daha dirençli, koku ve taşkın sorunlarını büyük ölçüde çözmüş bir kent haline gelecek. Törene katılan vatandaşlar ve muhtarlar, yapılan yatırımlar için teşekkür ederken, yıllardır yaşanan taşkınların artık tarihe karışacağına dair memnuniyetlerini dile getirdi.

İZSU’DAN 20 AYDA 11 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

20 aylık dönemde İZSU Genel Müdürlüğü, içme suyu projelerine 3.7 milyar TL, atık su projelerine 5.3 milyar TL, yağmur suyu projelerine 1.6 milyar TL ve yenilenebilir enerji yatırımlarına 360 milyon TL olmak üzere 11 milyar TL’lik yatırım yaptı. 650 kilometre içme suyu şebekesi yenilendi. 140 yeni sondaj kuyusu açıldı ve kentin su kaynak kapasitesi güçlendirildi. Kayıp–kaçak oranı yüzde 26,8’den yüzde 25 seviyesinin altına indirildi. İzmir bu oranla Türkiye’de kayıp–kaçak oranı en düşük ilk 5 kent arasına girdi.

Menemen İçme Suyu Projesi tamamlandı. Gaziemir–Sarnıç hattında altyapı yenileme çalışmaları başladı. Halkapınar iletim hatları ve 7 bin 000 metreküplük yeni içme suyu deposunu tamamlandı. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin 4’üncü fazı, Torbalı Atıksu Arıtma Tesisi ile Yazıbaşı–Ayrancılar Atıksu Arıtma Tesisi’nin 2. Etabı tamamlandı. Bu üç büyük hamle ile arıtma kapasitesi günlük 271 bin metreküp artırıldı. İzmir’in toplam arıtma kapasitesi yaklaşık yüzde 28 büyüdü. 152 kilometre yeni atık su hattı ve 68 kilometre yeni yağmur suyu hattı yapıldı. Bu yıl 750 bin ton dip çamuru taraması yapıldı.