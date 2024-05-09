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Büyük Birlik Partisi’nde 5 il başkanı görevden alındı

Büyük Birlik Partisi, yerel seçimlerde aday listelerinde eksiklikleri bulunan 5 il başkanını görevden aldı.

Güncel
  • 09.05.2024 12:32
  • Giriş: 09.05.2024 12:32
  • Güncelleme: 09.05.2024 12:38
Kaynak: DHA
Büyük Birlik Partisi’nde 5 il başkanı görevden alındı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, 5 ilin başkanının görevden alındığını açıkladı.

BBP'den yapılan açıklamada, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde, aday listelerinde eksiklikleri bulunan 5 ilde revizyon yapmak amacıyla il başkanlarının görevden alındığı belirtildi.

Karaman, Çankırı, Nevşehir, Isparta, Bilecik il başkanlarının görevden alındığını kaydeden BBP Başkan Yardımcısı Eren, görevden alınan il başkanları ve yöneticilere, bugüne dek yapmış oldukları çalışmalarından dolayı teşekkür ettiklerini ifade etti.

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