Büyük Britanya sandığa gitti

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İngiltere’de genel seçim için 46 milyon seçmen, ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrıldığı “Brexit”ten bu yana ilk kez dün sandık başına gitti. İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’daki toplam 650 seçim bölgesinde oy kullanma merkezlerinde oy kullandı.

Herhangi bir partinin tek başına iktidar olabilmesi için parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası’nda 326 sandalyeye ulaşması gerekiyor. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ortaya çıkan tabloya göre hükümetin kurulma süreci başlayacak.

Anketler, rakibine 20 puan fark atan İşçi Partisi’nin yüzde 40 civarı oy ile Muhafazakâr Parti’nin 14 yıllık iktidarına son vereceğini gösteriyor. 2019’daki Brexit sonrası ülkenin ekonomisinin toparlanamaması ve düşen alım gücü, iktidarı boyunca beş başbakan, dokuz dışişleri bakanı, sekiz içişleri bakanı değiştiren Muhafazakarlara güveni bir hayli azalttı.