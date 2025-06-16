Büyük direnişin mirası anılmaya devam ediyor

Emek Servisi

15-16 Haziran’ı anmak için yapılacak etkinlikler belli olurken farklı sendikalardan da anma açıklamaları geldi. DİSK, 15-16 Haziran’ı anmak için bugün çeşitli kentlerde eylemler düzenleyecek. "Bildiğimiz yoldan yürüyoruz" diyen DİSK üyeleri bugün 12.30’da İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda bir araya gelecek. Kocaeli’de yapılacak anma eylemi bugün saat 17.00’da Sabri Yalım İnsan Hakları Parkı’nda düzenlenecek.

Diğer kentler için de eylemler Antalya Attalos Meydanı’nda 18.30’da, Eskişehir DİSK Bölge Temsilciliği’nde 12.30’da, Antep Yeşilsu Parkı’nda saat 12.00’de, Mersin Özgür Çocuk Parkı’nda saat 12.30’da, Edirne Saraçlar Caddesi’nde 12.30’da, Samsun Gazi Müze Karşısı Mecidiye girişinde 17.30’da gerçekleştirilecek.

Öte yandan Limter-İş sendikası da dün "15-16 Haziranın güncelliğinde, genel grev genel direniş" paneliyle direnişin mirasını ele aldı.

Petrol-İş Gebze Şubesi de bundan 55 yıl önce Kocaeli koluna katıldıkları direniş için “Bugün yol göstermeye devam ediyor" dedi. Sendika, eylemlerde yaşamını yitirenlerden birinin Petrol-İş üyesi Mutlu Akü işçisi Yaşar Yıldırım olduğunu da hatırlattı.