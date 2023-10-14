Büyük felaket olur

Kara harekâtına hazırlanan İsrail ordusu, Gazze’deki 1,2 milyon sivile ’24 saat içinde bölgeyi terk edin’ çağrısı yaptı. İsrailli Bakan Gallant ‘Yaşamak isteyen gitsin, yok edeceğiz’ derken DSÖ kararın ‘ölüm cezası’ olduğunu söyledi.

Dış Haberler

Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan Filistin direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar bir haftayı geride bıraktı.

İsrail ordusu Gazze’ye 7 günde 6 bin bomba atıldığını açıkladı. Öte yandan Uluslararası Af Örgütü, İsrail birliklerinin beyaz fosforlu top mermileri kullandığını doğruladı. Hamas ise İsrail saldırılarında 13 rehinenin öldüğünü açıkladı. ABD’nin ardından İngiltere de İsrail’e destek için gemi ve uçak gönderme kararı aldı.

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'in saldırılarına ilişkin "eylem zamanı geldiğinde harekete geçeceklerini" söyledi.

‘24 SAATTE TERK EDİN’

Beklenen kara harekâtı öncesi sınırdaki Sderot şehrine tanklarını yığan İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki 1,2 milyon Filistinliye güneye gitmeleri için 24 saat verdi. Ordunun bildirisinde sivillerin Gazze Vadisi’nin güneyine taşınmaları gerektiği kaydedilerek “Yeni bir duyuruya kadar Gazze’ye dönmenize izin verilmeyecek” denildi. Gazze Şeridi’ni yöneten Hamas ise sivillere İsrail’in tahliye emrine uymama çağrısı yaptı. İsrail’in “sahte propaganda” yaptığını belirten Hamas “Ya kuşatmayı yeneriz ya da evimizde ölürüz” dendi.

YIKICI SONUÇLARI OLUR

İsrail’in tahliye çağrısı sonrası Gazzeliler, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’nın (UNRWA) binalarına sığınmak üzere evlerini terk etmeye başladı. BM tahliye çağrısının “yıkıcı insani sonuçları” olacağı uyarısı yaparak İsrail ordusunun karardan vazgeçmesini istediklerini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tahliye emrinin hastanelerdeki birçok hasta ve yaralı için “ölüm cezası” anlamına geldiğini vurgulayarak İsrail’e kararı iptal etme çağrısı yaptı. Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas, Gazze’dekilerin zorla yerinden edilmesinin “ikinci Nakba (Büyük Felaket)” olacağını belirtti.

Ürdün Kralı II. Abdullah, İsrail’i Filistinlileri zorla yerinden etmemesi konusunda uyardı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi, Gazze sakinlerinin “topraklarında kalmaları” gerektiğini söyledi.

TAHRAN’DAN UYARI

Lübnan’da açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise, "Gazze halkına yönelik cinayetlere artık tahammül etmeyeceğiz. İsrail'in cinayetlerine son vermesi gerekiyor" dedi. İsrail’in saldırılarının tüm bölgeyi tehdit ettiğini kaydeden Abdullahiyan, “Siyonist rejim cinayetlerine devam ederse her ihtimal düşünülebilir” dedi.

SAVAŞIN BİLANÇOSU

Gazze: 1799 ölü, 7388 yaralı

Batı Şeria: 36 ölü, 650 yaralı

İsrail: 1300 ölü, 3400 yaralı

BATI ŞERİA’DA GERGİNLİK YÜKSELİYOR

İşgal altındaki Batı Şeria’da güvenlik önlemlerini artıran İsrail, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gelen Filistinlilere engel oldu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’ne göre İsrail polisi, cuma namazını Aksa'da kılmak için Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere zorluk çıkararak izin vermedi. Eski Şehir'in Şam Kapısı'ndan girenlere kimlik kontrolleri yapılırken, alanda uzun kuyruk oluştu. Yaşanan gerginliğin ardından İsrail güçleri Filistinlilere biber gazıyla müdahale etti. Cuma namazı sonrası Kudüs’te Filistinliler Gazze’ye destek için gösteri düzenledi.

DÜNYA FİLİSTİN İÇİN SOKAKTA

İsrail’in Gazze’de yaşattığı insani krize karşı dünyanın birçok noktasında engellemelere rağmen Filistin’e destek gösterileri düzenlendi. Filistin yanlısı gösterilerin yasaklandığı Fransa’da sokaklara inen halka polis müdahale etti. Almanya’da da Filistin’e destek gösterisi yapmak isteyenler gözaltına alındı. Yunanistan, ABD, İtalya, Japonya, Güney Afrika, İran, İsviçre, Meksika, Endonezya, Nijerya, Hollanda, Kolombiya, Irak, Brezilya gibi birçok ülkede de binlerce kişi Gazze’de yaşananları protesto etmek için sokaklara indi.