Büyük gerilim

EURO 2024'e Balkan ülkeleri arasında yaşanan gerilim damga vuruyor. Arnavutluk ve Sırbistan'a para cezası verilirken Arnavut futbolcu Daku iki maçtan men edildi.

Spor Servisi

UEFA, EURO 2024'te Balkan ülkelerinin taraftarları tarafından atılan ırkçı sloganlar nedeniyle bir dizi disiplin cezası uyguladı. Son ceza, geçen çarşamba günü oynanan Arnavutluk-Hırvatistan maçında Sırp karşıtı sloganlar atan taraftarları kışkırttığı gerekçesiyle iki maç ceza alan Arnavutluk’un forvet oyuncusu Mirlind Daku’ya verildi. Bu olay nedeniyle Arnavutluk Futbol Federasyonu da 47 bin 250 avro para cezasına çarptırıldı.

İki maç men cezası alan Arnavut oyuncu, sosyal medya üzerinden özür dilerken, UEFA “taraftarların olası ırkçı ve/veya ayrımcı davranışlarını” incelemek üzere bir müfettiş görevlendirdi. Aynı zamanda, Hırvatistan da söz konusu maçta taraftarlarının Arnavut taraftarlarla birlikte Sırpça “Sırpları öldürün” tezahüratında bulunmaları nedeniyle “taraftarların olası ırkçı ve/veya ayrımcı davranışları” gerekçesiyle soruşturma altında. Sırbistan daha önce UEFA’nın harekete geçmemesi halinde EURO 2024’ten çekilme tehdidinde bulunmuştu.

PARA CEZASI

Arnavutluk, turnuvada sadece iki maç oynamasına rağmen, 15 Haziran’da İtalya ile oynanan tek bir maçtan kaynaklanan çok sayıda kötü davranış nedeniyle UEFA disiplin soruşturması geçirdi. UEFA, Arnavutluk federasyonuna taraftarların işaret fişeği ve havai fişek yakması, bira bardağı fırlatması ve bir taraftarın sahaya girmesi sebebiyle 27 bin 375 avro ceza kesmişti. Ayrıca, taraftarların sınırları komşu ülkelerin topraklarına uzanan bir Arnavutluk haritası sergilemeleri üzerine 10 bin avro daha ceza kesildi. Sırbistan ise 16 Haziran’da İngiltere’ye karşı oynadığı maçta milliyetçi bir pankart açtığı için suçlanmıştı. Pankartta “Teslim Olmak Yok” sloganının üzerinde Kosova toprakları yer alıyordu ve UEFA bunu “bir spor etkinliğine yakışmayan provokatif bir mesaj” olarak nitelendirdi. Kosova, 90’lı yılların sonunda yaşanan kanlı çatışmaların ardından 2008 yılında Sırbistan’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti. Sırbistan Futbol Federasyonu, tribünlerden sahaya yabancı madde atan taraftarlar nedeniyle 4 bin 500 avro daha para cezası aldı.