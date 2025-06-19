‘Büyük Gözaltı’ İbrahim Çeşmecioğlu’na adandı

Birgül BİRBEN

Bilim ve Sanat Kooperatifi BİLKAR, George Orwell’ın kitabından uyarlanan 1984 - Büyük Gözaltı oyununa Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde ev sahipliği yaptı.

Usta sanatçılar Taner Barlas ve Rutkay Aziz’in başrolünü paylaştığı oyunun sonunda, tüm ekip dakikalarca ayakta alkışlandı. BİLKAR’ın öncülüğünde sahnelenen toplumcu tiyatro oyunları Gebze’de izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Oyun öncesi açılış konuşması yapan BİLKAR yönetim kurulu başkanı Özcan Doğan, Bilkar’ın kuruluşundan bugüne kadar emeğe, dayanışmaya ve sanata olan desteği simgeleyen, BirGün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve Bilkar’ın emektarı İbrahim Çeşmecioğlu’nu andı.

Doğan konuşmasında ‘’Amatör tiyatronun, kültürel üretimin ve emekçi mücadelesinin buluşma noktasında duran Çeşmecioğlu, Bilkar için, kültür sanat mücadelesinin ölümsüz liderlerindendir. Bilkar’dan Emekçinin Sesi Gazetesi’ne uzanan dayanışma hikâyesi, bize ışık oluyor, yol gösteriyor’’ dedi.