Büyük heyecan 46’ncı kez düzenlenecek
Spor Servisi
Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu İstanbul Maratonu’nun 46’ncısı yarın koşulacak. 46. yılı dolayısıyla hazırladığı dosya haberlerin ilkinde, organizasyonun tarihine ilk yarıştan bugüne kaydedilenler aktarıldı. Maratonda sporcular starttan sonra Anadolu ile Avrupa yakalarını birleştiren Boğaziçi Köprüsü’nü geçerek mücadeleye başlıyor.
Güzergah boyunca atletler, 42 kilometrelik zorlu mücadelede Deniz Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Fındıklı Camisi, Galata Köprüsü, Yeni Cami, Mısır Çarşısı, Sirkeci Tren Garı, Sepetçiler Kasrı, Topkapı Sarayı, Ahırkapı Sis ve Düdük Feneri, Küçük Ayasofya Camisi, Gülhane Parkı’ndan geçiyor. Büyük yarış, 2 saati aşkın mücadelenin ardından Sultanahmet Meydanı’nda tamamlanıyor.