Büyük İskender portresi keşif listesinde

Arkeoloji uzmanlarının belirlediği Türkiye’nin öne çıkan 10 arkeolojik keşfi listesinde Düzce’de kazı çalışmalarında ortaya çıkan Büyük İskender Portresi’nin beşinci sırada yer aldığı bildirildi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün büyük önem gösterdiği yılın 365 günü kazı çalışmalarının sürdürüldüğü Prusias Ad Hypium Antik Kent kazıları her geçen gün yeni bir keşfin kapılarını aralarken Türkiye’nin önde gelen arkeologlarının da ilgisini çekmeye devam ediyor.

Arkeoloji uzmanlarının belirlediği Türkiye’nin öne çıkan 10 arkeolojik keşfi listesine, Göbeklitepe’de bulunan gerçek boyutlu ve boyalı domuz heykeli, Burdur’da bulunan ‘hortlak’ mezarı, Osmaniye’de bulunan Anadolu Tanrıçası Kubaba’ya adanan tapınak ve Karahantepe’de bulunan anıtsal insan heykelinin ardından ‘Büyük İskender Portesi’ ile 5. sıradan giriş yapan Düzce’yi Çankırı’da bulunan Afrika homininlerinin atası (Paleontoloji), Muğla’da bulunan antik heykeltıraşın orijinal eseri, Çorum’da bulunan daha önce bilinmeyen bir antik dil, Balıkesir’de bulunan 2500 yıllık bir zar oyunu ile Amasra’da bulunan 1800 yıllık Aphrodite heykeli izledi.

2023 yılında Türkiye’nin bir çok bölgesinde olduğu gibi Konuralp Antik Tiyatro kazı alanında yapılan kazı çalışmalarında tarihe ışık tutacak önemli keşiflerin ortaya çıkarılması ve Türkiye’nin öne çıkan 10 keşfi listesine girmesi büyük heyecan uyandırdı.