Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini memleketinde veya şehir dışında geçirmek için otogara gelen yolcular yoğunluğa neden olurken, firmalar seyahatlerini arife gününe bırakanların taleplerini karşılamak için ek otobüs seferleri koydu.

İnternet üzerinden bilet bulamayan bazı yolcular da otogarda bilet arayışına girdi.

Yoğunluk nedeniyle otogarın giriş ve çıkışlarında zaman zaman araç kuyruğu oluştu.

Akşam saatlerinde otogardaki yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

Yolculardan Ramazan Alyakut, bayram için memleketi Adana'ya gittiğini söyledi.

Yaklaşık 10-15 gün memleketinde kalacağını belirten Alyakut, "Ailemin yanına gideceğim. Bileti son dakikaya bıraktım. Çünkü yurt dışından geldim. Şansıma 1 bilet buldum." dedi.

Otobüs şoförü Selçuk Güçyeter de İstanbul'dan Tekirdağ'a gittiğini belirterek, bu yöne doğru trafik yoğunluğu yaşandığını kaydetti.

Bayram yoğunluğunu otobüs firmalarının hissettiğini vurgulayan Güçyeter, "Yolcu olarak çift yönlü olarak yoğunluk var. Otobüsler dolu olarak vatandaşları istedikleri yere götürüyor." diye konuştu.