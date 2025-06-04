Büyük İstanbul Otogarı’nda yangın paniği

Kurban Bayramı nedeniyle zaman zaman yoğunluğun yaşandığı Büyük İstanbul Otogarı’nın yönetim binasında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın kısa sürede söndürüldü.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle zaman zaman yoğunluğu yaşandığı Büyük İstanbul Otogarı’nın yönetim binasında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının elektrik kaynaklı olduğu öğrenilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, binada küçük çapta hasar meydana geldi.