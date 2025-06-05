Büyük İstanbul Otogarı’ndaki bayram yoğunluğu drone kamerasında

Kurban Bayramını memleketlerinde veya tatil yörelerine geçirmek için Büyük İstanbul Otogarı’ndan yola çıkan vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. Otogara giriş ve çıkışlarda yaşanan araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbullular, Kurban Bayramına bir gün kala sevdiklerinin yanlarına gitmek için yollara çıktı. Kimisi havayolunu kimisi kendi araçlarını tercih ederken, bazıları ise otobüsleri seçti. Büyük İstanbul Otogarı’na gelen vatandaşlar ise yoğunluk oluşturdu. Otogarın giriş ve çıkışında yaşanan araç yoğunluğu ise havadan görüntülendi.