Büyük Kadın Mitingi 10 Ocak’ta Ankara’da

34 demokratik kitle örgütü ve meslek odalarının temsilcilerinden oluşan Kadın Mitingi Bileşenleri, 10 Ocak’ta saat 12.00’de Ankara Tandoğan Meydanı’nda kadın mitingi düzenleyecek.

Kadınlar ‘‘Gelin, yaşam hakkımıza ve geleceğimize sahip çıkmak için, eşit, özgür ve adil bir ülke için, farklılıklarımızla bir arada yaşamak için bir kez daha, daha gür bir sesle hep birlikte haykıralım’’ diyerek mitinge çağrı yaptı.

SOL Feminist Hareket ise ‘‘Kadın düşmanı rejime karşı isyandayız. Birlikte kazanacağız’’ diyerek yaptığı açıklamada özetle şunlara yer verdi: ‘‘Kadınlara ve LGBTI +’lara yönelik artan şiddet cezasız bırakılıyor, cinayetler baştan savma soruşturmalarla geçiştiriliyor, intihar denerek üstü örtülmeye çalışılıyor, katiller iyi hal indirimleri alıyor. Bu gerici tek adam rejimine karşı isyanımız da mücadelemiz de bitmedi! Bizler, gerici kuşatmanıza teslim olmayan milyonlarız. Memleketin dört bir yanından sokaklardan, kampüslerden yükselen sesimiz katledilen kız kardeşlerimizin, geleceğini çaldığınız kadınların, çocukların hesabını sormak için buluşuyoruz. Dayanışma ve mücadelemizle, onları şeriat hayalleriyle birlikte göndereceğiz. Bu gerici, bu faşist, bu tek adam rejime karşı kadınların birleşik mücadelesi kazanacak, birlikte kazanacağız.’’