Büyük kıtlık kapıda, üretici açlık sınırında

Ekonomi Servisi

Çiftçinin içinde bulunduğu sıkıntı, Samsun'da düzenlenen panelde tartışıldı. Ziraat Mühendisleri Odası'nın 'Kıtlık kapıda, çiftçi açlık sınırında' başlıklı panelinde konuşan CHP Milletvekili Murat Çan, "Kıtlık kapıda her şeyi görüyoruz, ama yata verilen KDV, ÖTV indirimi akaryakıtta çiftçiden esirgeniyor" dedi.

Trakya’nın iki katı büyüklüğünde tarım alanlarının kaybedildiğini ifade eden Çan şöyle konuştu: “Hala bir dönüm karşılığında o verimli arazileri, 170 lira para veriyor yanlış bilmiyorsam. Peki kapıda açlık ama biz yerli üretime hiç destek veriyor muyuz? Hiçbir destek yok.”

Samsun Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Hava Yurduseven Bayzat "Köyünü terk ederek Büyükşehirlerin varoşlarına yerleşen genç nüfusun desteklenerek köyüne dönmesi sağlanmalı ve çiftçilik özendirilmelir. Sürdürülebilir aile çiftçiliği ve bunun temel direği olan kadın çiftçiler özendirilmeli ve teşvik edilmeli" dedi.