Büyük Kulüp’te grev başlayacak

Melisa AY

İstanbul Kadıköy’de bulunan Büyük Kulüp’te yaklaşık 40 yıldır örgütlü olan TOLEYİS, işverenin TİS masasını dağıtmasına karşı eylemde.

İşçiler, üyelik ücreti 1 buçuk milyon lirayı aşan Büyük Kulüp’te insanca çalışma koşulları için sendika hakkından vazgeçmemekte kararlı. İşveren, yaklaşık 35-40 bin lira maaşlarla milyarderlerin kulübünde çalışan işçiler için sendikanın toplu iş sözleşmesi (TİS) masasına oturmasına dahi tahammül edemedi.

‘Zenginlerin kulübü’ olarak bilinen Büyük Kulüp’te işçiler, sendikadan istifaya zorlandı. İstifa etmeyen 5 işçi haksız biçimde işten çıkarıldı. Sendika, kulüp yönetimi ve Başkan Talat Yılmaz’ın uzlaşmaz tavrı nedeniyle eylemlerini büyütmeye hazırlanıyor. İşçiler, dün kulüpte mali kongre sürerken kapı önünde eylemdeydi. Anayasal sendika hakları için bir araya gelen işçilere, Türk Harb-İş ,TÜMTİS, Tes-İş, Koop-İş sendikaları da destek verdi. Türk-İş İstanbul 1. Bölge Başkanı Halil Faki Erdal, Sendika Marmara Şube Başkanı Yusuf Erbaş ve İstanbul şubelerinden de destek vardı. Mali kongre boyunca kapı önünden ayrılmayan ve eylem coşkusu hiç sönmeyen işçiler halay çekti, sloganlarla dans etti, buraya gelen kulüp üyelerini “İnsanca yaşayacak ücret istiyoruz”, “Sendika hakkımız engellenemez” ve “İşçi düşmanı Talat Yılmaz” sloganları ile karşıladı. Sendikadan yapılan basın açıklamasını, TOLEYİS Marmara Şube Başkanı Yusuf Erbaş okudu. Talat Yılmaz’a seslenilen açıklamada, “Büyük Kulüp Başkanlığı koltuğuna oturmuş olabilirsiniz, ama unutmayın, o koltuk size Anayasa’nın üstünde olma hakkı vermez Biz bu utanç verici baskıları belgeleriyle, tanıklarıyla gündeme getirmeye devam edeceğiz! Bu gücümüzü de kullanmaktan asla çekinmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz” denildi. Grev kararının duyurulduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Grev sürecini başlatıyoruz! Çünkü artık sözün değil, eylemin zamanıdır! Çünkü hakkımızı masada alamadığımız yerde, emeğimizin gücüyle almasını biliriz!

Emekten gelen gücümüzü sonuna kadar kullanacağız!”