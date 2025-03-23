Büyük kumar oynuyor

Dış Haberler

Türkiye’de Saray rejimine karşı süren protestolar dünyanın da gündeminde olmaya devam ediyor. Almanya’dan Fransa’ya, İngiltere’den Rusya’ya, Çin’den İran’a pek çok ülke medyası manşetlerden vermeye devam ettiği gösterilerin Tayyip Erdoğan iktidarını sarstığını yazdı.

• Neue Osnabrücker Zeitung’da yer alan yorumda şöyle dendi: ‘‘Kulağa görev icabı yapılmış gibi gelen uyarılar bir yana bırakılırsa, Avrupa başkentlerinden kamuoyu önünde ifade edilen öfke sınırlı. Her ne kadar Ankara ile ilişkiler yıllardır zor yürüse de belli ki Brüksel de jeopolitik meydan okumalarla birlikte ahlaki-demokrat uyarıcı rolünden gitgide daha fazla uzaklaştı.’’

AVRUPA TERCİH YAPMALI

• Die Tageszeitung (taz) Avrupa Birliği’nin bir tercihte bulunması gerektiğine işaret ediyor yorumunda: ‘‘Avrupa genelinde belediye başkanlarının İmamoğlu ile dayanışma çağrısı yapması iyi ancak bu Erdoğan’ı durdurmaya yetmeyecek. Çatışma daha da keskinleşecek ve sonunda Avrupa Birliği ayan beyan gerekçelerle bir otokratı desteklemekle bir aday ülkenin demokrasisini savunmak arasında bir tercihte bulunmak zorunda kalacak.’’

• Die Welt gazetesinde yer alan analizde Erdoğan’ın dış politikada Türkiye’nin jeostratejik önemini kullanmayı başardığına dikkat çekiyor: "Sadece Türk toplumu onu durdurabilir. İnsanlar biliyor ki İmamoğlu’nun başına gelebiliyorsa, herkesin başına gelebilir.’’

• Die Glocke gazetesinde yer alan yorum ise şöyle: ‘‘Neyse ki Türk toplumu İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto ediyor. Yasaklara rağmen devam eden gösteriler cesaret verici bir işaret. Bir şeyleri gerçekten değiştirip değiştiremeyecekleri ise şüpheli. Avrupa’nın eleştirisi Erdoğan’ı sadece sınırlı derecede ürkütebilir, çünkü elinde iki önemli koz var. Bir yandan NATO’nun güneydoğu kanadını güvence altına almak için Türkiye’ye ihtiyaç var. Diğer yandan da ülke, Erdoğan’ın işine yaraması halinde Avrupa’ya geçmelerine izin verebileceği milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor.’’

• t-online, ‘‘Rakip tutuklandı, Erdoğan öfke dalgasını tetikliyor’’ ifadelerini kullandı. Haberde, ‘‘Türkiye’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı yarışında gelecek vaat eden bir aday olarak görülüyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda muhaliflerinden kurtulmak için her yolu deniyor’’ diye belirtildi.

• Süddeutsche Zeitung ise ‘‘Türkiye’deki protestolar devam ediyor’’ derken, ‘‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlıca siyasi rakibi olan İstanbul Belediye Başkanı’nın tutuklanmasına karşı birçok şehirde insanlar günlerdir gösteri düzenliyor’’ ifadeleri kullanıldı.

• Russia Today’in İngilizce haber sitesinde “Erdoğan’ın felaketi: Türkiye Cumhurbaşkanı’nın en güçlü rakibi gözaltına alındı. Şimdi ne olacak?” başlığıyla bir yazıya yer verildi. Yazıda “Hükümet, önemli bir muhalefet liderini partisinin ön seçimi öncesinde hedef alarak riskli bir kumar oynadı” spotuna yer verildi.

GERİLİM TIRMANACAK

• ABD merkezli Bloomberg ise “Türkiye, ülke çapında protesto çağrıları ortasında daha fazla huzursuzluğa hazırlanıyor” başlıklı bir habere yer verdi.

• Avustralya merkezli The Conversation’da yer alan bir makalede ise Erdoğan’ın “alışılmadık derecede elverişli bir küresel iklim”de hareket ettiği değerlendirilmesi yapıldı.

• El Cezire: Gösteriler haftasonu devam edecek gibi gözüküyor. Katar merkezli El Cezire’de yer alan haberde “İmamoğlu’nun gözaltısıyla tetiklenen protestoların hükümetin dört günlük yasağına rağmen devam etmesi bekleniyor” denildi.

∗∗∗

AVRUPA’DAN TÜRKİYE’DEKİ DİRENENLERLE DAYANIŞMA

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve muhalefete yönelik baskılar Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya gbi pek çok ülkede protesto edildi. Almanya Essen’deki Kennedyplatz’da yapılan eyleme SPD, Die Linke ve Yeşiller’den vekiller de katıldı.

CHP, TİP, SOL Parti, Alevi dernekleri ile göçmen kuruluşlarının da katıldığı eylemde konuşan Ezgi Güyildar, “Türkiye’deki olaylarla ilgili derin endişemizi ve öfkemizi ifade etmek için bir araya geldik. Bu tutuklama dalgası, Türkiye’deki muhalefet güçlerine karşı artan baskının endişe verici bir işaretidir. Seçilmiş belediye başkanları, gazeteciler, sanatçılar ve sendikacılar keyfi olarak tutuklanıyor, kınanıyor veya susturuluyor” ifadelerini kullandı. Güyildar, Almanya hükümetinin Türkiye’ye silah ihracatı yapmayı sürdürmesini eleştirdi. Fransa’nın başkenti Paris ve Hollanda’nın Amsterdam kentinde yapılan eylemlerde de baskılan kınandı. Rejimin saldırılarına karşı ortak mücadele çağrısı yapıldı.