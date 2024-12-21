"Büyük Plan" dünya prömiyerini yaptı

Avukat ve gazeteci bir çiftin "kaçış" planlarını kara mizah unsurlarıyla ele alan ve adalet, özgürlük, insanlık gibi kavramların sorgulandığı “Büyük Plan” oyunu, geçtiğimiz perşembe günü Kadıköy Boa Sahne’de dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Distopik bir gelecekte geçen Büyük Plan, izleyiciyi çürümüş bir adalet sistemi ve yozlaşmış medya arasında sıkışıp kalmış biri avukat diğeri gazeteci bir çiftin hikayesine davet ediyor.

27 OCAK'A KADAR SAHNEDE

Onur Duru’nun yazdığı ve video-art tasarımlarını yaptığı bu oyun, Can Ali Çalışandemir’in proje tasarımı ve yönetmenliğinde hayat buldu.

Teknoloji ve sanatın buluştuğu yapımda, video mapping ve minimalist sahne tasarımıyla izleyiciler hem görsel hem de düşünsel bir yolculuğa çıkıyor. Yeşim Alıç’ın hareket yönetimiyle zenginleşen projede, Çiğdem Yıldız ve Eray Cezayirlioğlu performanslarıyla büyülüyor. Videolarda yer alan sürpriz oyuncu ise Seyhan Arman olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.

70 dakikalık bu distopik yolculuğun ışık tasarımı Akın Yılmaz’a, ses ve efekt tasarımı Katia Merdinoğlu’na ait. Oyunun yapay zeka tasarımları ise Güvenç Selekman’a ait.

Oyun, 23 Aralık Pazartesi günü Pax Sahne’de, 20 Ocak Pazartesi günü Ankara Aralık Sahne’de, 27 Ocak Pazartesi günü ise Kadıköy Boa Sahne’de izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

PROJE NO2 HAKKINDA

Tiyatro topluluğu Proje No2, 2019 yılında kuruldu. Daha önceki yapımlarıyla Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri, Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) Ödülleri ve Direklerarası Seyirci Ödülleri tarafından çeşitli ödüllere layık görüldü.