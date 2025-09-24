Büyük skandal Sayıştay raporunda: Yabancı öğrenci kontenjanı suiistimale açık

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere kayıt sürecinde girdikleri sınavların sonuçlarına yönelik kontrol mekanizması bulunmadığı belirlendi. Skandal, YÖK'e yönelik Sayıştay denetimleri ile açığa çıkarıldı.

YÖK'e yönelik denetim raporuna göre, YÖKSİS veri tabanında yükseköğretim kurumlarına kayıt olan öğrencilerin giriş türüne yer verildi.

Yapılan incelemede, yabancı uyruklu öğrencilerin YÖKSİS’e kayıt işlemlerinde sınav/puan gibi bilgilerin yer almadığı tespit edildi. Yabancı öğrencilerin giriş türünün, “Yurt dışından kabul edilen öğrenci kontenjanlarına başvurup kendi imkânları ile eğitim almak isteyen öğrenci (Ön lisans-Lisans)” olarak işlendiği anlaşıldı.

KONTROL ZAFİYETİ

Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik YÖKSİS’teki bilgi eksikliğinin ciddi bir kontrol zafiyeti yarattığının altını çizen Sayıştay denetçisi, denetim raporunda şu ifadeleri kullandı:

"Yükseköğretim kurumları tarafından yabancı uyruklu öğrencinin kayıt esnasında sınava girip girmediği, sınava girmiş ise almış olduğu puan yine ilgili yükseköğretim kurumu tarafından bilinmekte, Başkanlık nezdinde herhangi bir kontrol mekanizmasının olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum kayıt sürecinde suiistimallerin oluşabilmesine ve kontrol zafiyetine neden olabilecektir. Ayrıca eğitim ve öğretimde imkân ve fırsat eşitliğini zedeleyecektir."