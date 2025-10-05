Büyük soygunun altında imzaları var

BirGün, 12 Aralık 2024'te “Kamu vakfı naylon faturalarla soyulmuş” başlığıyla yayımlanan haberiyle kamu vakfı olan Yunus Emre Vakfı’nın soyulduğunu ortaya çıkardı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri, vakfın kasasının tabela şirketlerden alınan naylon faturalarla boşaltıldığını belirledi.

Skandalın patlak vermesinin ardından Vakfa bağlı Yunus Emre Enstitüsü’nün iki önemli ismi istifa etti. Enstitü’nün Başkan Yardımcıları Aile Bakanı Mahinur Göktaş’ın eşi Rahmi Göktaş ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın istifalarını vererek görevlerinden ayrıldı.

MÜFETTİŞLER TESPİT ETTİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri, soygunun belgelerini 23 Aralık 2024’te Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti. 2 Ocak 2025’te polis operasyonuyla birçok isim gözaltına alınıp tutuklandı. 23 kişi hakkında “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından iddianame düzenlendi. Ancak müfettişlerin savcılığa teslim ettiği belgelerde ve ödeme emirlerinde imzaları bulunan Rahmi Göktaş ile Abdullah Kutalmış Yalçın’ın ifadeleri alınmadı ve isimleri iddianameye de yazılmadı.

KURGU PROGRAM

Yunus Emre Vakfı soygununa dair hazırlanan iddianamelerde, All Production isimli şirketin tutuklu bulunan eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş’in oğlu Enes Ateş tarafından paravan olarak kullanıldığı belirtildi. Şirketin, vakfa 6 milyon TL sahte fatura kestiğine vurgu yapılan iddianamede olay şöyle anlatıldı: “Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişlerince yapılan incelemelerde, şirket tarafından ‘Coğrafi İşaretler Zirvesi Programı’ adı altında Yunus Emre Vakfı’na KDV dahil 6 milyon TL tutarında fatura kesildi. Sahte olarak yan teklif düzenlemek ve mezkûr firma ile iltisaklı firmadan yan teklif almak sureti ile satın alma sürecinin başından sonuna uydurma ve kurgu olarak düzenlendiği, Brüksel’de böyle büyük bir organizasyonun gerçekleşmediği alenen bilinmesine rağmen mezkur tutarın adı geçen firmaya ödendiği tespit edildi.”

“Uydurma ve kurgu” olarak ifade edilen program için yapılan 6 milyon TL’lik ödemenin 22 Mart 2024 tarihli ödeme emri evraklarında imzası yer alan daire başkanları yargılanırken Rahmi Göktaş ile Abdullah Kutalmış Yalçın yargılanmıyor.

İMZALAYAN BÜROKRATLAR

Aynı tarihte hayal ürünü program için yapılan 6 milyon TL’lik harcamaya Yunus Emre Vakfı’nın yönetim kurulu üyeleri de onay verdi.

Vakfın karar defterinde imzası yer alan Şeref Ateş tutuklansa da imzası yer alan şu isimler yargılanmıyor:

• Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren

• Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karadoğan

• Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültür İşleri Genel Müdürü Ayda Ünlü

• Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Yaman

• Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Serkan Kayalar

ÖVMEYE DOYAMADILAR

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran İletişim Başkanlığınca yayımlanan "Ayın Tarihi" dergisinin yeni sayısında adı yolsuzluklarla anılan Yunus Emre Vakfı’na bağlı Yunus Emre Enstitüsü’nü övgüler yağdırdı. Dergide, “Uluslararası Eğitimde Türkiye Modeli” başlığıyla bir başyazı kaleme alan Duran, “Türkiye Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarımız dünyanın dört bir yanında faaliyet yürütmekte; eğitim ve kültür alanlarındaki çalışmalarıyla her yaştan insana hitap etmektedir” ifadelerini kullandı.

Enstitüye dergide de yer verildi. “Türkiye’nin Eğitim Diplomasisi Alanındaki Çalışmaları” başlığı altında enstitünün hem ulusal hem de uluslararası alanda övgüye değer olduğu yazıldı.