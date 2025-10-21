Büyük soygunun ardından Fransız hükümetinden Louvre'a yeni tedbirler

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, 19 Ekim'de tarihi eser statüsündeki mücevherlerin çalındığı dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde yeni güvenlik tedbirlerinin başlatıldığını duyurdu.

Kültür Bakanı Dati, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, Sayıştaş'ın hazırladığı önraporda güvenlik açıklarının ortaya konulmasını ve Louvre Müzesi'ndeki soygunu değerlendirdi.

Soygunu, Fransa'nın "tarihi mirasına yönelik ciddi bir saldırı" şeklinde değerlendiren Dati, güvenlik açığının ortadan kaldırılmasına ilişkin yapılacakları anlattı.

Dati, müze yönetimine eserlerin güvenliğinin sağlanması için bazı tavsiyeler verildiğini ve bu tavsiyelere uyarak harekete geçildiğini aktardı.

Bu tedbirlere göre, güvenlik kameralarının modernize edilmesi, müzedeki tüm güvenlik kontrol odalarının elden geçirilmesi ve müze çevresine koruma sistemlerinin yerleştirilmesi şeklinde adımlar atıldığını vurgulayan Dati, soyguna dair soruşturmanın sürdürüldüğünü söyledi.

ESERLER ÇALINDI

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim sabahı soygun gerçekleşmişti.

Soygunda kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi şeklinde adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü sanılan 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tac ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değere sahip 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın müzeyi 7 dakikada soydukları iddia edilmişti.*