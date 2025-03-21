Büyük Üniversite Mitingi başladı | On binlerce öğrenci Beyazıt'tan Saraçhane'ye yürüdü

Bilge Su YILDIRIM

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 87 kişinin yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart'ta düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınmasına ilişkin gelişmeler sürüyor.

İmamoğlu'nun gözaltına alınması Türkiye ve dünyada tepkilere yol açarken başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Eskişehir gibi pek çok kentte üniversite öğrencilerinin sokaklarda ve meydanlarda başlattığı protestolar devam ediyor.

İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversites, Marmara Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri 21 Mart'ta (bugün) saat 17.00'de "Büyük Üniversite Miitingi" gerçekleştirme kararı aldı.

Üniversite öğrencilerinin organize ettiği miting için bütün öğrenci, mezun ve akademisyenlerin katılması çağrısı yapıldı.

Öğrenciler, Beyazıt Meydanı'nda toplanarak Saraçhane Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirecek.

Saat 16.00'da bir araya gelmeye başlayan öğrenciler, "Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyip'tir", "Hükümet istifa" ve "ODTÜ'ye selam, direnişe devam" sloganları atıyor.

ÖĞRENCİLER İSTANBUL METROSU'NDAN SESLENDİ

İstanbul Metrosu'nda bir araya gelen Marmara Üniversitesi öğrencileri, "Susma, sustukça sıra sana gelecek" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı attı.

Öğrenciler İstanbul Metrosu'ndan seslendi: "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz"https://t.co/SfvADX6fcC pic.twitter.com/snSxLGVIh9 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 21, 2025

Polis, öğrencilerin bulunduğu alanda geniş güvenlik önlemi aldı.

YÜRÜYÜŞ BAŞLADI

18.10'da binlerce üniversite öğrencisi Beyazıt Meydanı'ndan Saraçhane'ye yürüyüşe başladı.

Büyük Üniversite Mitingi | Binlerce üniversite öğrencisi Beyazıt Meydanı'ndan Saraçhane'ye yürüyorhttps://t.co/13GhdGYMpd pic.twitter.com/C80X7fF3rV — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 21, 2025

Büyük Üniversite Mitingi | Öğrenciler Beyazıt Meydanı'nda toplanıyor: "Bir kutup yıldızımız var o da Gezi Direnişi, selam olsun Gezi'yi yaratanlara"https://t.co/SfvADX6fcC pic.twitter.com/nxzY9G0xrh — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 21, 2025

19.00'da Beyazıt'tan Saraçhane'ye yürüyen on binlerce öğrenci Saraçhane'de alkışlarla ve sevgi gösterisiyle karşılandı.

Ayrıntılar geliyor...