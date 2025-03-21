Büyük Üniversite Mitingi | Öğrenciler Beyazıt Meydanı'nda toplanıyor: "Hükümet istifa" sloganı yankılanıyor

Bilge Su YILDIRIM

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 87 kişinin yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart'ta düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınmasına ilişkin gelişmeler sürüyor.

İmamoğlu'nun gözaltına alınması Türkiye ve dünyada tepkilere yol açarken başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Eskişehir gibi pek çok kentte üniversite öğrencilerinin sokaklarda ve meydanlarda başlattığı protestolar devam ediyor.

İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversites, Marmara Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri 21 Mart'ta (bugün) saat 17.00'de "Büyük Üniversite Miitingi" gerçekleştirme kararı aldı.

Üniversite öğrencilerinin organize ettiği miting için bütün öğrenci, mezun ve akademisyenlerin katılması çağrısı yapıldı.

Öğrenciler, Beyazıt Meydanı'nda toplanarak Saraçhane Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirecek.

Saat 16.00'da bir araya gelmeye başlayan öğrenciler, "Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyip'tir", "Hükümet istifa" ve "ODTÜ'ye selam, direnişe devam" sloganları atıyor.

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