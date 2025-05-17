Büyük Usta Ali Özgentürk’e veda

Kültür Sanat Servisi

Türkiye sinemasının efsane ismi Ali Özgentürk, İstanbul Atlas Sineması’nda düzenlenen törenle sonsuzluğa uğurlandı. Törende sinema emekçileri, sanatseverler ve Özgentürk’ün ailesi hazır bulundu. Yönetmenin filmlerinden sahnelerin de gösterildiği törende, senaristin kızı Simay Özgentürk babasının tabutunun üzerine karanfiller koyarken gözyaşlarını tutamadı.

Nebil Özgentürk de yaptığı konuşmada ağabeyi Ali Özgentürk için “Erken kaybettik. Uğraştık ama akciğer enfeksiyonunu yenemedi. Kolunun altında 60 projeyle uğurladık. Ailemizin öğretmeniydi” dedi.

Oyuncu Menderes Samancılar, “Ali ağabeyimiz ölünceye kadar herkes tarafından sevgi saygı gördü. Yeri doldurulamayacak yönetmenlerimizden, iyi insandı. Güzel filmler yaptı, iyi yaşadı, doğru dürüst yaşadı, kendi doğrusu vardı. Ali ağabey sektörümüzün de koca bir okyanusuydu” diye konuştu.

Yönetmen Zafer Özgentürk ise şunları söyledi: “Hiç kimsenin sesini çıkartamadığı 1980 askeri darbesinin olduğu koşullarda kayıp annelerinin konu edildiği ‘Su da yanar’ adlı filmi yapma cesaretini göstermiş, faşist cuntaya karşı bir sanatçı duruşu sergilemiştir. Sinemasında toplumcu gerçekçi, sosyalist gerçekçi yanı baskındı. Devrimciydi fakat Türkiye toplumunun ortaya çıkardığı bir devrimciydi. Halkını, kültürel doku olarak çok iyi tanıyan, bilen, bilge yanı olan bir ustaydı.”

Oyuncu Halil Ergün yakın arkadaşı Ali Özgentürk için, “Nasıl anlatabilirim ki... İz bıraktı, büyük yaşadı çok izler bıraktı ama yapacakları vardı, sürekli anlatıyordu. Hayat ona izin vermedi. Çok sarsıldım ben tiyatro zamanından arkadaşımdı” ifadelerini kullandı. Oyuncu Nur Sürer konuşmasında “Yeşilçam’da cenazelerde tutkun bir kardeşlik vardır her zaman. Gerçekten çok üzgünüm çok şaşırdım ölümünü duyunca. Toplumsal sinema kapısını kapattı” dedi.

Ali Özgentürk için bugün de saat 11.00-12.00 arasında Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda bir veda töreni düzenlenecek. Bu salon, Özgentürk’ün 1960’lı yıllarda sanata ilk adım attığı yer olarak biliniyor. Sanatçının cenazesi, aynı gün öğle namazının ardından Adana’daki Akkapı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.