Büyük usta Devrim Erbil, Antalya Masart Galeri'de

Çağdaş Türk sanatının seçkin temsilcilerinin yapıtlarından oluşan sergilerle nitelikli ve kalıcı bir sanat belleği oluşturmayı amaçlayan Masart Sanat Galerisi, sanat sezonunun en dikkat çekici sergilerinden birine ev sahipliği yapıyor. Uluslararası üne sahip, “hocaların hocası” olarak anılan büyük usta Prof. Devrim Erbil’in son dönem yapıtlarından oluşan özel seçki, sanat yazarı İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünde 10 Mayıs’ta Antalyalı sanatseverlerle buluşuyor.

10 Haziran’a kadar devam edecek sergide, sanatçının son dönem yağlıboya tuvallerinin yanı sıra yüksek koleksiyon değerine sahip giclée ve serigrafi baskıları da yer alıyor. Bu özel seçki, izleyiciyi Devrim Erbil’in büyülü renk evreninde şiirsel bir yolculuğa davet ediyor.

DEVRİM ERBİL'İN ÇİZGİLERİ

Çizgiler, ritimler ve renkler aracılığıyla kendine özgü şiirsel bir görsel evren kuran Devrim Erbil, çağdaş Türk resminin en önemli ustalarından biridir. Onun yapıtlarında kentler, doğa, denizler ve gökyüzü yalnızca görünen gerçeklikleriyle değil; titreşimleri, hafızaları ve içsel sesleriyle var olur. Her yüzey, ritmik bir örgüye dönüşür; her çizgi, görünmeyen bir müziğin izini taşır.

Devrim Erbil’in sanatında renk, yalnızca estetik bir unsur değil; düşüncenin, sezginin ve duygunun taşıyıcısıdır. Onun mavileri dinginliğin ve sonsuzluğun; kırmızıları coşkunun ve yaşama enerjisinin; siyahları gizemin ve derinliğin; beyazları ise sessizliğin ve arınmışlığın görsel karşılığı gibidir. Renk, sanatçının resminde biçimi kurar, ritmi çoğaltır ve izleyiciyi kuşatan görünmez bir aura yaratır.

Sanat yaşamı boyunca geliştirdiği özgün çizgi diliyle Türk resminde benzersiz bir yer edinen Erbil, doğayı ve kent dokularını adeta görsel senfonilere dönüştürür. Onun resimleri yalnızca bakılan değil, içinde dolaşılan, hissedilen ve zamanla yeniden keşfedilen alanlardır.