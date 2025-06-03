Büyük uykular, büyük rüyalar

Sevim ŞENTÜRK

Sabri Safiye, çocukların duygu evrenini bilen bir yazar. Ama onun bir yordamı var, yazdıkları yetişkinlere de sesleniyor. Belki de mazide durup bekleyen yanlarımızı kanatlandırdığından bizlere öyle geliyor, kim bilir. Usta kalem, Günışığı Kitaplığı’ndan çıkan yeni romanı ‘Büyük Uyku’da, 8-12 yaş arası akranlarına konuşuyor. Okuyucuyu mutlaka ve daima şaşırtan Sabri Safiye, bu kez ormanın kalbindeki gizli iletişim ağlarını çözmekle meşgul.

“Neydi yaşam? Bilen yoktu. Doğadan çıkıp alev aldığı noktayı bilen yoktu. O noktadan itibaren yaşam olan her şey ne kendini gerçekleştiriyor ne de iyi kötü bir aracı gerektiriyordu ama gene de kendini gerçekleştirmiş gibi görünüyordu” diyen Alman yazar Thomas Mann’ın ‘Büyülü Dağı’ndan manzaraları geçiyor sanki arka planda. Tabiatın sadece insanlara değil, tüm canlılara ait olduğunu hatırlatan Safiye; ağaçların, mantarların, bitkilerin diliyle cümleler kuruyor, çocukluk anılarına göz kırpıyor.

KÖK SALIP YAPRAKLANMAYA DEVAM EDENLERE…

Çevremizi daha dikkatli gözlemlemeye, gezegenimizle daha özenli bir ilişki kurmaya ve başka canlıların yaşam hakkına saygı göstermeye çağıran ‘Büyük Uyku’, “her şeye rağmen çiçek açmaya, tohum vermeye, kök salıp yapraklanmaya devam edenlere” bir çağrı aslında. Doğanın sesine kulak verenlerin hikâyesini okuduğumuz satırlarda, kahramanımız Kerem, ağaç yaprakları toplama ödevi için ilk kez ormana girer. Baharatlı kokular, çınlayan sesler ve dönüşen renkler onu bir maceraya sürükler. Kerem; bütün ağaçları, otları tanıyan bir başka kahramanımız Nergis’ten, sararıp solmaya başlayan ağaçların bambaşka bir hazırlık içinde olduklarını öğrenir. Yakındaki altın madeninde dinamitler patlamaya devam ederken iki çocuğun, bu gizli planı durdurup, durduramayacağının telaşına ve azmine bakıyorsunuz. Hani, kimi filmler için “baştan sona gerilim doluydu, aksiyonu bir an bile düşmedi” minvalinde sözler sarf edilir ya, ‘Büyük Uyku’da da benzer sinematografik sahneleri seyrediyor gibi oluyorsunuz.

BİR TABİAT AVANTÜRÜ…

Sabri Safiye avantür dolu anlatısına; “Bavulumu zar zor kapatabildim. İşte, sonunda yola çıkmaya hazırım. Toplanmanın bu kadar zor olacağını hiç tahmin etmemiştim. Saate bakılırsa, uçağımın kalkmasına eper vakit var. Yatağa oturup dört yıldır yaşamakta olduğum odayı gözden geçiriyorum. Orada burada, masanın üstünde veya kitap raflarında, yanımda götüremeyip bıraktığım ufak tefek eşyalar duruyor. Bu durum beni biraz üzüyor doğrusu. Ama eğitimimin dört yıllık üniversiteden sonraki aşaması için çok uzaklara gidiyorum ve her şeyi yanımda götürmem de imkânsız. İnsanın bazı şeylerden ayrılabilmeyi öğrenmesi gerekiyor” cümleleri ile başlıyor.

“HER YER SARARMIŞ YAPRAKLARLA DOLUYDU”

Yazar, kurduğu diyaloglarda insan haricindeki canlıların da yaşam hakları olduğunu ısrarla hatırlatıyor. Her gün önünden geçip gittiğimiz ağaçların, belki dikkat bile etmeden üstüne basıp geçtiğimiz bir çiçeğin, bazı insanların zorbalığına maruz kalan hayvanların duygu dünyasını kendisini dünyanın efendisi sanan/sayan insanların hizasına getiriyor. Şu çarpıcı konuşmayı buraya bir misal olması açısından raptediyorum: “Doğru, her yer sararmış yapraklarla doluydu. Bazı ağaçların dalları neredeyse çırılçıplak kalmak üzereydi. Kızılçam, porsuk gibi bazıları yaprak dökmüyorlardı ancak yakından bakınca onlarda da bazı kurumuş dallar göze çarpıyordu. Otlar genel olarak son demlerini yaşıyor gibiydi. Hem evde annemin bitkileri de kuruyordu.”

“ŞİMDİKİ ZAMAN”IN BÜTÜN HÂLLERİ!

‘Büyük Uyku’, Doğa Gönüllüleri Derneği’nin pes etmeyen mücadelesi, Kerem’le Nergis’in aynı dili konuşan pratikleri, keyif ve acıyı, mutluluk ve endişeyi, sevgiyi ve zorluğu, hayatı ve ölümü, kısacası yaşam denilen ‘şimdiki zaman’ın bütün hâllerini gösteren, yazarın hatıralarından yapılma bir çocuk romanı.

Sabri Safiye; tabiatın ellerinde, doğanın dingin yüzünde olmayı öğütlüyor bir bakıma. O zaman yazıyı bitirirken; ‘Büyülü Dağ’la ‘Büyük Uyku’yu birbirine ataçlayım: “Burada oturalım ve izleyelim, bir düşte gibi. Biliyor musun benim için bir düş bu aslında; burada böyle oturmak - çok yoğun bir düş çünkü bir erkeğin böyle bir düş görebilmesi için çok derin uyuması gerekir. Demek istediğim, iyi bildiğim bir düş bu, uzun süredir gördüğüm, sonsuz, evet, şimdi olduğu gibi seninle sonsuza dek burada oturmak. İşte sonsuzluk bu.”