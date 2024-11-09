Büyük vurguna yıllar sonra dava

Ülkede en az 100 bin kişinin ev sahibi olma hayali kurarken konut mağduru olduğu tahmin ediliyor. AKP iktidarı döneminde yandaş müteahhitler zengin edildi. İktidar sayesinde kasaları doldurulan müteahhitler, ülkenin dört bir köşesinde peş peşe devasa konut projelerinin temelini attı. Ancak birçok konut projesi aradan geçen yıllara rağmen bitirilemedi. Bitirilemeyen projeler nedeniyle yüz binlerce kişi konut mağduru oldu.

En fazla konut mağdurunun bulunduğu kentlerin başında İstanbul geliyor. Sanatçı Orhan Gencebay’ın reklam yüzü olduğu 600 daireli Samsun Towers projesinin de binlerce mağduru bulunuyor. 2011 yılında Esenyurt’taki bu konut projesinden daire almak için para ödeyenler 15 yıldır hukuk mücadelesi veriyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Eylül 2024 tarihinde bu konut vurgununa dair yeni bir iddianame hazırlandı. 35 mağdurun yer aldığı dosyada, Enis ve Osman Görgülü’nün yanında bir de Demet Akalın’ın kayınpederi Abdi Kurt sanık olarak yer alıyor.

İddianamede, “2011 yılı içerisinde değişik tarihlerde, şüpheli Osman Görgülü'nün ve kardeşi Enis Görgülü'nün yetkilisi olduğu Bo Gayrimenkul isimli firmanın Esenyurt’ta 7 dönümlük arsa üzerine inşa edilecek iki bloktaki 600 dairelik projesi için 75 bin TL ile 150 bin TL arasında para topladılar. Osman Görgülü tarafından anlaşmaya konu inşaatta faaliyete başlandıktan kısa bir süre sonra Esenyurt Belediyesi ile yaşanan ruhsat sorunları nedeniyle inşaatın durduğu, bu sırada Bo Gayrimenkul şirketinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar sonucu, satın alınan 7 dönümlük arazinin üçte biri Abdi Kurt’un sahibi olduğu Martaş isimli firmaya devredildi” ifadeleri yer aldı.

SAVCI CEZA İSTEDİ

Aradan geçen uzun yıllarda, yurttaşlara tapuları veya paralarının verilmediğine vurgu yapılan iddianamede, “Şüpheliler Abdi Kurt'un ve Bo Gayrimenkul sahipleri Enis Görgülü, Osman Görgülü sahibi oldukları bu şirketler aracılıyla Esenyurt ilçesinde inşaat yapıp daire satmak vadiyle para topladıkları, müştekilere sonuçta hiçbir dairenin verilmediği, bu şekilde şüphelilerin müştekileri ayrı ayrı dolandırdıkları anlaşılmakta…” denilerek üç şüphelinin dolandırıcılıktan cezalandırılması talep edildi.