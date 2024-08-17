Büyükada'da yangın: Ekipler sevk edildi
Büyükada'da saat 20.45 sıralarında 2 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA
Büyükada'da metruk ahşap binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Çankaya Caddesi'nde bulunan metruk haldeki ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevresinde ahşap evlerin ve ağaçların bulunduğu metruk binada itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Bölgeye deniz yoluyla Maltepe ve Kartal'dan da takviye itfaiye ekipleri gönderildi.