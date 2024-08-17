Büyükada'daki yangın söndürüldü

Büyükada'da metruk ahşap binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çankaya Caddesi'nde bulunan metruk haldeki ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevresinde ahşap evlerin ve ağaçların bulunduğu metruk binada itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Bölgeye deniz yoluyla Maltepe ve Kartal'dan da takviye itfaiye ekipleri gönderildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Büyükada Nizam Mahallesi'nde ahşap bir binada çıkan yangının çevreye yayılmadan söndürüldüğünü duyurdu.

İstanbul Valiliği’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Büyükada Nizam Mahallesi’nde iki katlı ahşap bir binada yangın çıkmıştır. Olaya itfaiye ekipleri müdahale ederek yangının çevreye sirayet etmesini engellemiştir" ifadelerine yer verildi.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

“17.08.2024 cumartesi günü saat 20.36’da Büyükada Nizam Mahallesi’nde iki katlı ahşap bir binada yangın çıkmıştır. Olaya itfaiye ekipleri müdahale ederek yangının çevreye sirayet etmesini engellemiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir.”