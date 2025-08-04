Büyükada sahilde erkek cesedi bulundu

İstanbul Büyükada'da sahilde bir erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Büyükada sahilde meydana geldi. Denizde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden yurttaşlar 112'ye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulunan bir erkek cesedini karaya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın 25-30 yaşlarında olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, henüz kimliği belirsiz erkek cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekipleri, şahsın kimliğini belirlemek ve ölüm sebebini ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.