Büyükada’da cansız beden bulundu

İstanbul Büyükada Mezarlığı’nda bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Kardeşinin mezarı başında kafasına ateş ederek intihar ettiği belirlenen şahsın 30-35 yaşlarında olduğu öğrenildi.

Güncel 07.08.2024 22:10 Giriş: 07.08.2024 22:10

Güncelleme: 07.08.2024 22:15 Kaynak: İHA

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