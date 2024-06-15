Büyükada’da minibüslere karşı çıkan 8 yurttaş gözaltına alındı

İETT, İstanbul’un adalarında yaşayan yurttaşların tüm itirazlarına ve protestolarına rağmen bugün Büyükada’ya minibüs götürdü. Minibüslerin önüne geçip eylem yapan 8 yurttaş gözaltına alındı.

Yusuf İRİS

İETT’nin ulaşımda kullanılacağını açıkladığı minibüsler bugün Büyükada’ya götürüldü.

Minibüslerin önüne geçip eylem yapan yurttaşlara çevik kuvvet müdahale etti. 8 yurttaş, “Azmanbüs” olarak adlandırdıkları minibüslerin geçişine engel olup eylem yaptığı için gözaltına alındı.

Heybeliada Mahalle Meclisi Girişimi’nden yapılan açıklamada ise “İETT, adalıların tüm haklı, yasal itirazlarına ve yetkililerin verdiği sözlere rağmen Büyükada'ya minibüs getirdi! Hiçe sayılıyoruz! Trafiğe kapalı adalarda her gün trafik kazası oluyor. Adalar’da minibüs istemiyoruz. Ormanı mafyadan, yaya yolunu trafikten koruyacağız!” denildi.

Adalar Sivil İnisiyatifi, İETT Genel Müdür İrfan Demet'i istifaya davet ederken, uygulamanın iptal edilmesini talep etti.

Büyükada'da yaşayan Necdet Kutlucan, "Bugün Büyükada Lunapark Meydanı'ndan yolcu alan azman minibüsün önü İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafında yolu kesilince arkadaşlarımız gözaltına alındı. Arkadaşlarımız arasında kalp ameliyatı olan, tansiyon rahatsızlığı bulunanlar var. Derhal serbest bırakılmalarını istiyoruz" diye konuştu.