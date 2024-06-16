Büyükada’da yurttaşlar minibüslere karşı eylemlerini sürdürdü

İETT’nin ulaşımda kullanılacağını açıkladığı minibüsleri dün Büyükada’ya götürüldü. Ardından Büyükadalı yurttaşlar minibüslere karşı yaptıkları eylemde gözaltına alındı. Yurttaşlar bugün de eylemlemlerini sürdürdü.

İETT, İstanbul’un adalarında yaşayan yurttaşların tüm itirazlarına ve protestolarına rağmen dün Büyükada’ya minibüs götürdü.

Adalar sakinlerini, İETT'nin Büyükada'ya getirdiği ve dün çalışmaya başlayan minibüslere tepkisini bugün de sürdürdü.

Yurttaşlar, dün hizmete başlayan 10 minibüse tepki göstermek için Büyükada Çınar Meydanı'nda toplandı.

"Adalar'da güvenle yürümek istiyoruz" ve "Yeni araç istemiyoruz" pankartları taşıyan gruptakiler, slogan attı.

Bazı ada sakinleri, minibüslerin önüne geçerek çalışmasına engel olmak istedi. Yurttaşlar daha sonra dağıldı.

İETT'nin Büyükada'ya getirdiği minibüsleri dün protesto eden gruptan 8 kişi, önüne geçtikleri araçların çalışmasına engel oldukları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.